Landkreis Dillingen

27.10.2021

Gefahren im Netz: Wie schütze ich mein Kind im Internet?

Plus Auch online lauern für die Buben und Mädchen Gefahren. Deshalb fordern Experten im Kreis Dillingen einen sogenannten „Internetführerschein“.

Von Laura Mielke

Das Internet ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Schon gar nicht aus der Lebenswirklichkeit von Kindern und Jugendlichen. Doch wie auch in der realen Welt lauern im virtuellen Raum Gefahren. Zum Beispiel die des Cyber Grooming – so wird die Vorbereitung eines sexuellen Missbrauchs über Online-Medien bezeichnet. Wichtig: „Das Internet ist kein rechtsfreier Raum“, erklärt Sandra Gartner von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Dillingen. Aber wie können Eltern ihre Kinder schützen?

