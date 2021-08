Landkreis Dillingen

Hier gibt es im Kreis Dillingen bald Mehrwegbehälter in Restaurants

Orapin Khampojan führt das Chiang Mai in Lauingen. Ab September kann man bei ihr bestelltes Essen wahlweise in einer Dose von Recircle mitnehmen.

Plus Wer Spätzle, Suppe oder Sushi bestellt, soll sein Essen künftig in Mehrwegbehältern bekommen. Eine Initiative setzt sich für eine landkreisweite Lösung ein. In Lauingen ist man schon einen Schritt weiter.

Von Christina Brummer und Jonathan Mayer

Ob Pizza, Sushi oder Spätzle: Zum Mitnehmen bestellen kann man vieles. Doch die Verpackungen landen danach meist im Müll. Das soll sich ändern – auch im Kreis Dillingen. Die Initiative „Mehrweg statt Einweg“ will ein Pfandsystem für die Gastronomie etablieren und so Vorgaben des Bundes zuvorkommen.

