Landkreis Dillingen

vor 2 Min.

Im Landkreis Dillingen halten Züge bald öfter

Auf der Donautalbahn verkehrt die Agilis. Schon ab nächstem Jahr sind für die Fahrgäste wesentliche Verbesserungen geplant. Vor allem sollen die Anschlüsse in Donauwörth und Günzburg besser erreicht werden.

Plus Auf der Donautal-Strecke zwischen Günzburg und Donauwörth gibt es immer mehr Verbindungen. Das heißt, es halten immer öfter Züge im Dillinger Land.

Von Cordula Homann

Dass Landtagsabgeordneter Georg Winter viel mit dem Zug fährt, ist nicht neu, sondern höchstens erstaunlich. Denn ohne Umstieg kommt der Höchstädter nicht in München an. Oft muss man eine Stunde in Donauwörth oder Günzburg warten, bis der Anschlusszug kommt. Das soll sich ändern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen