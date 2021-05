Radeln, wandern, spazieren: Touren rund um den Landkreis Dillingen

Im neuen Magazin „Freizeit-Tipps – Dillinger Land Spezial“ gibt es zahlreiche Ideen zu Touren in der Region – für Radler, Wanderer, Spaziergänger und Nordic Walker.

Mit einer schönen Fahrradtour oder Wanderung der Seele und dem Körper eine Auszeit vom Alltagsstress und Corona-Sorgen gewähren – das ist immer eine prima Idee. Anregungen für die Streckenwahl gibt es jetzt, ebenso übersichtlich wie ausführlich, im neu erschienen Freizeit-Magazin der Donau-Zeitung/Wertinger Zeitung „Dillinger Land Spezial“. Auf 76 Seiten, zeitlich ideal zum Frühlingswetter und als „Wegbegleiter“ durchs ganze Jahr.

Redaktionsmitglieder waren zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs

In den vergangenen Monaten waren Redaktionsmitglieder zu Fuß oder per Radl unterwegs, um interessante, abwechslungsreiche und informative Touren auszukundschaften.

Eine von 22 schönen Touren, die im Freizeit-Magazin vorgestellt werden, beginnt und endet in Wertingen.

Durchgelaufene Socken und platte Reifen eingeschlossen. Meist bei Sonne, aber auch im Regen. Jedoch immer mit Freude an der Bewegung in der wunderschönen Natur der Region mit dem breiten Donautal in ihrer Mitte sowie den hügeligen Waldgebieten im Norden und Süden.

Eine von vielen Idyllen im Kreis: die Brenz zwischen Bächingen und Gundelfingen.

22 in der Heimatzeitung erschienen Routen sind jetzt im „Dillinger Land Spezial“ zusammengefasst. Auf vielfachen Wunsch der Leser und Leserinnen. Ergänzt durch alle wichtigen Infos zur Strecke, Karten und Tipps für Sehens- und Erlebenswertes am Wegesrand.

Ausflüge: Von Walking bis E-Bike durch den Landkreis

Die Spanne der vorgestellten Ausflugsvorschläge reicht vom langen Spaziergang bis zur Rucksack-Wanderung, von der Nordic-Walking-Strecke bis hin zu mittelschweren Rad- oder E-Bike-Touren. Für junge und ältere Menschen, für „Solisten“ oder Familien. Auf Sonderseiten gibt es zusätzlich Freizeit-Tipps für den Landkreis Dillingen sowie eine Übersicht der sieben Denzel-Kapellen, welche sich an ihren exponierten Standorten rasch zu anziehenden Ausflugszielen entwickelt haben. Passend zum 200. Geburtstag von Sebastian Kneipp in diesem Jahr fehlt auch eine Zusammenstellung aller 23 Kneipp-Anlagen im Kreis Dillingen nicht.

So sieht die Titelseite des neuen Freizeit-Magazins „Dillinger Land Spezial“ aus. Gegen Vorlage des unten abgedruckten Gutscheins erhalten Leser und Leserinnen der Heimatzeitung einen Preisnachlass von einem Euro.

Das „Dillinger Land spezial“ ist zum Preis von 7,95 Euro im Augsburger Allgemeine Shop (www.augsburger-allgemeine.de/shop), telefonisch über die Nummer 0821-7774444 oder bei folgenden Service-Partnern der Donau-Zeitung und Wertinger Zeitung erhältlich: