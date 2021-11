Wird Halloween im Kreis Dillingen zur Freinacht?

Die Dillinger Polizei meldet mehrere Halloweenstreiche aus dem Landkreis Dillingen - die allesamt zu weit gegangen sind.

Drei Vorfälle haben in der Halloween-Nacht die Dillinger Polizei beschäftigt: Am Sonntag wurde zwischen 18.30 Uhr und 23.30 Uhr von der Wand eines Einfamilienhauses im Leonhardiweg der Briefkasten abgerissen und anschließend in eine angrenzende Wiese geworfen. Der Briefkasten wurde dabei beschädigt, der Sachschaden beträgt etwa 50 Euro.

In Dillingen wird eine Praxis mit Eiern beworfen

Zu einer weiteren Sachbeschädigung an einem Auto kam es in der gleichen Nacht 20 Uhr am Sonntag und 11.15 am Montag. An einem Opel Corsa, der auf dem Parkplatz vor einem Möbelgeschäft in der Großen Allee in Dillingen abgestellt war, wurde der vordere rechte Reifen zerstochen. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 60 Euro.

Ebenfalls in der Halloween-Nacht zwischen 20 Uhr abends und 17 Uhr am Montagmorgen wurde die Hausmauer einer Arztpraxis im Hofweiherweg in Dillingen mit Eiern beworfen. Die Verunreinigungen müssen nun aufwendig entfernt werden. Der Sachschaden wird hier mit etwa 500 Euro beziffert.

Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (pol)

