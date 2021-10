82-Jähriger tot im Wald bei Lauingen gefunden

Ein Mann ist für Holzarbeiten in einen Wald bei Lauingen gegangen und nicht mehr zurückgekehrt. Die Polizei geht von einem natürlichen Tod aus. Es war ein Großeinsatz für alle Beteiligten.

Ein 82-Jähriger ist tot in einem Waldstück bei Lauingen gefunden worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, soll der Mann für Holzarbeiten in den Wald gegangen sein, von denen er nicht mehr zurückkam. Auf Nachfrage bei der Pressestelle im Polizeipräsidium Schwaben erklärt Polizeikommissar Robert Piehler: „Der Polizei wurde am Donnerstag gegen 19 Uhr erstmals mitgeteilt, dass der 82-Jährige vermisst war. Die Absuche dauerte bis circa 24 Uhr an.“

Suchhund, Drohne und viele Helfer waren bei der Suche im Einsatz

Neben zahlreichen Streifenbesatzungen des Polizeipräsidiums Schwaben Nord, unter anderem ein Außendienstleiter mit Drohne, waren ein Zug der Bereitschaftspolizei München, ein Personensuchhund des Polizeipräsidiums Schwaben Südwest, die Freiwilligen Feuerwehren Lauingen und Gundelfingen, ein Suchtrupp des THW, das Drohnenteam des BRK sowie eine Rettungshundestaffel des BRK und der Rettungsdienst und Notarzt in die Suche eingebunden.

Gegen Mitternacht wurde er leblos gefunden

Der Mann konnte laut Piehler gegen Mitternacht durch das Team des THW leblos aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen, wobei die Todesursache noch nicht abschließend feststeht. Ein Unfall bei Waldarbeiten ist eher unwahrscheinlich, so der Kommissar weiter. Es deute vieles auf einen natürlichen Tod hin. Eine Fremdeinwirkung von Dritter Hand kann jedoch – Stand jetzt – ausgeschlossen werden.

