Lauingen

vor 19 Min.

Schulleiterin Karin Leo verlässt die Lauinger Donau-Realschule

Zehn Abschlussjahrgänge hat Karin Leo von der Donau-Realschule in Lauingen gehen sehen. Am Donnerstag ist auch für sie endgültig Schluss. Die Schulleiterin geht in Ruhestand.

Plus Die Schulleiterin, die der Lauinger Realschule ihren Namen gab, geht in Ruhestand. Was sie sich für ihre Schülerinnen und Schüler wünscht.

Von Jonathan Mayer

Dass die letzten anderthalb Jahre ihres Berufslebens so ablaufen werden, damit hat Karin Leo nicht gerechnet. Corona hat den Alltag an der Lauinger Donau-Realschule ordentlich durcheinandergebracht. „Das war extrem zermürbend für alle, die mit Schule zu tun haben“, sagt die Schulleiterin. „Trotzdem haben wir es irgendwie gut durchgeschafft.“ Die Schule hatte keinen größeren Ausbruch, keine einzige Lehrkraft hat sich infiziert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen