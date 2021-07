Lauingen

vor 1 Min.

Was die Archäologen zwischen Lauingen und Haunsheim gefunden haben

Plus Bevor die Arbeiten an der Staatsstraße zwischen Lauingen und Haunsheim beginnen können, sind noch Archäologen am Werk. Wurde da das alte Veitriedhausen gefunden?

Von Jonathan Mayer

Es ist ein kleines, unscheinbares Stück Ton. Eine Scherbe. Nicht aufwendig verziert, dafür kleben Erdreste an ihr. Doch da ist diese kleine Delle, die es Maria Müllerova angetan hat. Ein Fingerabdruck. Tausende Jahre alt. Die Scherbe ist eine von vielen Hinweisen auf längst vergessene Siedlungen, deren Überreste Archäologen zwischen Lauingen und dem Ortsteil Veitriedhausen gefunden haben. Und sie vermuten ganz in der Nähe sogar eine Grabstätte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen