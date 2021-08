Zwei Autos werden im Lauinger Brunnental beschädigt

Die Polizei Dillingen ermittelt derzeit gegen einen 34-jährigen Lauinger, der nachts randaliert haben soll. Hat er auch die Autos beschädigt?

Am Sonntagmorgen gegen 7.45 Uhr sind im Oberen Brunnental in Lauingen zwei beschädigte Pkws festgestellt worden. An ihnen wurden jeweils die linken Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden wurde mit insgesamt 200 Euro beziffert, so die Polizei.

Zwei weitere Fahrzeuge wurden in der dieser Nacht beschädigt

Hier wird derzeit geprüft, ob der Schaden ebenfalls durch den 34-jährigen Lauinger verursacht wurde, der dort in der Nacht randaliert hatte und dabei bereits zwei weitere Fahrzeuge beschädigt hatte, so die Polizei. (pol)