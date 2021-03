vor 40 Min.

Mann wird bei Unfall bei Gundelfingen verletzt

Bei Gundelfingen kam es am Mittwoch zu einem schweren Unfall.

Ein Autofahrer will bei Gundelfingen mehrere Wagen überholen. Und sieht nicht, dass ein Wagen abbiegen will.

Am Mittwoch um 7 Uhr morgens wollte ein 55-Jähriger mit seinem Wagen von der B 16 Höhe Maxfelderhof nach links in ein dortiges Grundstück abbiegen. Zeitgleich hatte ein 34-Jähriger Fahrer begonnen, mehrere Pkw vor sich zu überholen. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte er zu spät, dass ein Wagen abbog. Er prallte mit seinem BMW in das Heck des Mercedes, wobei ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro entstand.

Nach dem Unfall bei Gundelfingen muss ein Mann ins Krankenhaus

Der 34-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich ins Krankenhaus Günzburg gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B 16 war bis 8.00 Uhr für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten gesperrt gewesen. (pol)

