Mehr Schnelltests in Gundelfingen

Das Testzentrum zieht in die Brenzhalle um

Das Corona-Schnelltestzentrum, welches gemeinsam vom ASB-Regionalverband Dillingen-Donau-Ries, dem Stadtapotheker Johannes Riesinger und der Stadt Gundelfingen betrieben wird, zieht um: Ab Samstag, 24. April, ist das Testzentrum in der Brenzhalle, Auf der Insel 7, zu finden und erweitert die Öffnungszeiten. Die neuen Öffnungszeiten in der Brenzhalle sind:

8.30 bis 12.30 Uhr

14 bis 18 Uhr

8.30 bis 12.30 Uhr

8.30 bis 12.30 Uhr

10 bis 14 Uhr

Der Umzug von der Spitalkirche in die Brenzhalle wurde nötig, da die Kapazitäten nicht mehr ausreichten und die Nachfrage nach Antigen-Schnelltests enorm war. Die Brenzhalle bietet viele Vorteile: Neben den erhöhten Kapazitäten durch mehrere Kabinen ist durch ein gut geregeltes Einbahnstraßensystem mit strikt getrennten Ein- und Ausgängen eine höhere Sicherheit für die zu testenden Personen gegeben. Der Eingang zur Teststation erfolgt über die Halle selbst und ist damit klar getrennt vom Eingang der Grundschule. Die Wege sind ausgeschildert. Darüber hinaus ist der Zugang zur Teststation nun ebenerdig möglich und Parkplätze sind vor der Halle ausreichend vorhanden. Bis zum Start am Samstag bleiben die bekannten Öffnungszeiten in der Spitalkirche bestehen, teilt die Verwaltungsgemeinschaft mit. (pm)