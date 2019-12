11:36 Uhr

Mofa prallt in Autoheck

Ein Unfall hat sich am Dienstag in Dillingen ereignet.

Ein 16-Jähriger, der mit einem Leichtkraftrad unterwegs war, hat am Dienstag um 16.45 Uhr einen Unfall verursacht.

Nach Angaben der Polizei hatte der Jugendliche zwischen Dillingen und Fristingen auf der Staatsstraße 20.30 Uhr übersehen, dass ein Wagen vor ihm verkehrsbedingt bremsten musste. Der 16-Jährige prallte mit seinem Zweirad in das Heck des Fahrzeugs. Am Wagen und am Mofa entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. (pol)

