Neuer Anstrich im Gundelfinger Pfarrheim

Plus Eigentlich soll das Pfarrheim in Gundelfingen saniert werden. Da ungewiss ist, wann dies passiert, haben Freiwillige der Kolpingsfamilie zuletzt selbst Hand angelegt.

Von Andreas Schopf

Eigentlich wollte man in Gundelfingen ein komplett neues Pfarrheim – auf dem Kirchplatz, neben der Gundelfinger Stadtpfarrkirche. Die Diözese Augsburg lehnte diese Pläne ab. Also soll das in die Jahre gekommene katholische Pfarrheim in der Riedhauser Straße saniert werden. Nur wann und wie, das ist noch unklar. Die Pfarrgemeinde wartet hierzu auf einen Beschluss durch die Diözese. „Wir wissen nach wie vor nichts Neues“, sagt Kirchenpfleger Stefan Kränzle.

Corona machte ihnen einen Strich durch die Rechnung

Um die Zeit bis zu einer Sanierung zu überbrücken, nahmen freiwillige Helfer der Kolpingsfamilie die Sache nun selbst in die Hand. Die Kolpingsfamilie wollte heuer ihren 90. Vereinsgeburtstag feiern. Zu Beginn des Jahres lautete der Tenor der Beteiligten noch: „Wir werden zwar keinen großen Umzug mehr veranstalten, aber das Jubiläum gebührend feiern.“ Die bekannten Umstände machten der Kolpingsfamilie aber einen dicken Strich durch die Rechnung.

Nichtsdestotrotz sollte das Vereinsleben weitergehen, wenn auch auf Sparflamme. Dank vieler freiwilliger Helfer konnte die notwendige Renovierung des in die Jahre gekommenen Pfarrheims in Angriff genommen werden. Laut Vorsitzendem Werner Lohner werkelten Freiwillige seit Mai – coronabedingt in kleinen Gruppen.

Der Vorhang ist jetzt feuersicher

Heizkörper, Decken und Wände bekamen einen neuen Anstrich, Ventile und Verkleidungen wurden ausgewechselt. Außerdem kann man mit einem anderen Beamer sowie einer größeren Leinwand nun gehobenen Ansprüchen gerecht werden, heißt es. Selbst das Herzstück des Saales, die bei vielen Veranstaltungen beste Dienste leistende Bühne, verlangte eine Komplettsanierung. Das Ensemble mit neuem feuersicheren Vorhang träumt nun davon, sich bald dem treuen Gundelfinger Publikum präsentieren zu können.

In ihrem Jubiläumsjahr will die Kolpingsfamilie nun auch einen finanziellen Beitrag zur Renovierung des Pfarrheims leisten, 1000 Euro aus der Vereinskasse sind dafür bereits beschlossen. Die Arbeiten in den vergangenen Monaten haben insgesamt etwa 6000 bis 7000 Euro gekostet, berichtet Lohner. Neben der Kolpingsfamilie beteiligt sich daran auch der Seniorenkreis. Die Kirchenverwaltung stellte nach seinen Angaben außerdem Materialien. „Wir haben versucht, den finanziellen Aufwand minimal zu halten“, sagt Lohner. So habe man den großen Saal, den Eingangsbereich, das Stuhllager und den Ausschank verschönern können. Nicht angegangen habe man Gruppenräume sowie den Keller.

Kein Ersatz für eine Generalsanierung

„Die Aktion ist kein Ersatz für eine Generalsanierung“, betont Lohner. Und wann steht eine solche Sanierung an? Kirchenpfleger Stefan Kränzle geht davon aus, dass die Diözese erst die Dachsanierung an St. Martin angehen möchte, und das Pfarrheim im Anschluss zum Zuge kommt.

Leider erlauben die momentanen Einschränkungen keine größere Feierlichkeit. Zum Festtag am 26. September wird es deshalb um 17.30 Uhr „nur“ einen feierlichen Dankgottesdienst mit Diözesanpräses Wolfgang Kretschmer, Domvikar Alois Zeller und Stadtpfarrer Johannes Schaufler in St. Martin, Gundelfingen, geben. (mit pm)

