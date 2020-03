11:00 Uhr

Neuer Schwung für die Dorferneuerung in Bachhagel

Plus Die erste Halbzeit des Vorhabens ist geschafft, jetzt wird die Fördersumme verdoppelt. Wie es nun in Bachhagel weitergeht.

Von Silva Metschl

Bereits seit 2010 ist die Dorferneuerung ein Thema in Bachhagel , damals noch als Arbeitskreis. Inzwischen sei die „erste Halbzeit“ geschafft, wie Christian Kreye , Leiter des Amts für Ländliche Entwicklung in Schwaben , feststellt. Für die weiteren Maßnahmen wurden nun die Fördermittel erhöht. Zielsetzungen zu Beginn des Projekts waren in den Bereichen Innenentwicklung und Ökologie gesetzt worden. Mit der Eröffnung des Brauereistadels ist bereits ein Teil dieser Zielsetzungen erfüllt. Auf dieses Herzstück sei sie sehr stolz, sagt Bürgermeisterin Ingrid Krämmel , führt dann allerdings noch einige weitere Vorhaben auf: So soll der Kirchplatz barrierefrei umgebaut und mit einem Brunnen ergänzt, Parkplätze ausgebaut und der Vorplatz des Stadels ausgeweitet werden. Außerdem soll der Zwergbach renaturiert werden.

1,65 Millionen Euro stehen Bachhagel bereit Dafür standen bisher 1,65 Millionen Euro Fördergeld zur Verfügung. Rund 800000 Euro seien bereits ausgereicht worden. Um die weiteren Ziele zu realisieren, reiche diese Summe nicht aus, erklärt Kreye. Deshalb sei das Amt für Ländliche Entwicklung nach intensiver Prüfung der vorgelegten Planungsunterlagen bereit, die Fördersumme zu verdoppeln: „Damit stehen insgesamt 3,3 Millionen Euro an Fördergeldern für die Finanzierung aller Maßnahmen in der Dorferneuerung Bachhagel bereit.“ Dabei sei auch ein zehnprozentiger Bonus der Integrierten Ländlichen Entwicklung Syrgenstein enthalten, der aufgrund der intensiven dortigen Mitarbeit Bachhagels möglich sei. Überrascht über diese Zahl kommt bei den Zuhörern Applaus auf. Landtagsabgeordneter Georg Winter spricht über die Dorferneuerung als einen Traum. So habe wohl auch niemand erwartet, dass der Brauereistadel einmal so schön sein würde. Warum Frauen Mut haben Außerdem lobt auch er die Zusammenarbeit der Bürgermeisterkollegen aus Syrgenstein , Bachhagel und Zöschingen. „Frauen haben Mut, lassen sich nicht beirren“, lobt Winter Amtsinhaberin Krämmel , die zur kommenden Wahl nicht mehr antritt. Sie selbst bedankt sich zudem beim Gemeinderat, der ihr immer den Rücken gestärkt habe, sowie der Teilnehmergemeinschaft Dorferneuerung , für die Mitarbeiter der Verwaltung, die gute Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro Raab + Kurz und Lothar Birzle vom Verband für Ländliche Entwicklung Schwaben. Sie finde es persönlich schade, bei den künftigen Schritten nicht mehr zuständig zu sein, hofft aber, dass ihr Nachfolger „dran bleibt“. Über die Erhöhung der Fördersumme zeigt sie sich glücklich. „Ich freue mich wahnsinnig“, ruft sie lachend. Lesen Sie auch: Kommunalwahl 2020: Das sind die Kandidaten in Bachhagel



