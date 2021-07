Höchstädt

vor 51 Min.

Thomas Häußler ist jetzt Stadtrat in Höchstädt

Plus Der Höchstädter rückt für Ludwig Kraus nach. Thomas Häußler ist Kreisrat und war schon einige Jahre in einem Gemeinderat aktiv.

Von Simone Bronnhuber

Nun ist es offiziell: Der Höchstädter Stadtrat hat ein neues Mitglied. Bei der Sitzung am Montag in der Nordschwabenhalle wird Thomas Häußler von Bürgermeister Gerrit Maneth vereidigt. Ab sofort ist der Nachrücker von Ludwig Kraus, der wie berichtet auf eigenen Wunsch sein Amt vorzeitig niederlegte, im Gremium tätig. Maneth begrüßt den „Neuen“ so: „Wir wünschen Ihnen allzeit ein glückliches Händchen zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen