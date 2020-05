vor 35 Min.

Neues Gesicht bei Same Deutz-Fahr

Thomas Roth leitet künftig Vertrieb und Marketing

Same Deutz-Fahr mit Sitz in Lauingen hat vor kurzem eine Schlüsselposition neu besetzt: Diplom-Kaufmann Thomas Roth (51) aus Augsburg ist seit 1. April Leiter Vertrieb und Marketing, er berichtet direkt an CEO Matthias Augenstein. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Thomas Roth einen erfahrenen Spezialisten für diese wichtige Position gewonnen haben. Ziel bei der Neubesetzung war es, Vertrieb und Marketing bestmöglich miteinander zu verzahnen. Dafür ist Thomas Roth die Idealbesetzung“, erklärt Augenstein. Thomas Roth bringt einen großen Erfahrungsschatz mit, der aus seiner über 20-jährigen Tätigkeit bei führenden internationalen Industrieunternehmen resultiert. 15 Jahre lang war Roth verantwortlicher Marketingleiter bei der WashTec AG in Augsburg, einem der weltweit führenden Anbieter von Fahrzeugwaschanlagen. Zuletzt verantwortete Roth laut Pressemitteilung über fünf Jahre lang das Marketing der Trumpf Werkzeugmaschinen GmbH + Co. KG in Ditzingen in Baden-Württemberg. Diese erwirtschaftete zuletzt einen Jahresumsatz von fast 2,4 Milliarden Euro.

„Mein Einstieg bei Deutz-Fahr hätte sicher leichter sein können, denn natürlich hat die Corona-Pandemie auch die Arbeitsbedingungen bei uns kräftig durcheinandergewirbelt. Das macht die Herausforderung gleich noch interessanter“, erklärt Roth, der das Händlernetz von Deutz-Fahr in Deutschland konsequent ausbauen und die Händler mit einer ganzen Reihe an vertriebsorientierten Marketingmaßnahmen stärken möchte. „Es ist viel Bewegung im Markt und ich bin mir sicher, dass wir unsere gute Marktposition hier in den nächsten Monaten weiter ausbauen können“, so Roth.

Zuletzt war die Schlepper-Produktion in Lauingen wegen der Corona-Krise fünf Wochen lang stillgestanden. Mittlerweile wird dort aber wieder produziert. (pm)

