vor 6 Min.

Note eins fürs Sailer

Über die besondere Ehrung in München freuen sich: (von links) Christian Link (Koordinator MINT am JMS), Wieland Holfelder (Entwicklungschef Google Germany), Patrick Mayer (Jugend-forscht-Preisträger und angehender Informatik-Student, Q12), Ministerialdirigent Adolf J. Präbst (Leiter Abt. V/Gymnasien am Kultusministerium) und Schulleiter Kurt Ritter.

Als erste in Bayern bekommt die Dillinger Schule eine besondere Auszeichnung

Das „Sailer-Gymnasium“ in Dillingen wurde zum dritten Mal als „MINT-freundliche Schule“ ausgezeichnet und mit drei „MINT-Sternen“ geehrt. Die Schule hat nachgewiesen, dass sie seit Jahren erfolgreich in den Bereichen Mathematik, Informatik und den Naturwissenschaften arbeitet und die geforderten Kriterien in diesen Bereichen herausragend erfüllt.

Die Initiative wirbt für MINT-Studien, MINT-Berufe und MINT-Ausbildungen und will die Öffentlichkeit über die Dringlichkeit des MINT-Engagements informieren. Vor allem aber will „MINT Zukunft schaffen“ am „Sailer“ Begeisterung für MINT wecken und über attraktive Berufsmöglichkeiten und Karrierewege in den MINT-Berufen informieren, insbesondere auch in Kooperation mit den Partnerunternehmen Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH und der Josef Gartner GmbH sowie mit Unterstützung der IHK.

Darüber hinaus wurde die Schule als „Digitale Schule“ geehrt. Damit ist das „Sailer“ eine der ersten Schulen in Bayern mit dieser Auszeichnung. Diesen Schulen wurde es durch einen Kriterienkatalog ermöglicht, eine Standortbestimmung sowie eine Selbsteinschätzung zum Thema „Digitalisierung“ vorzunehmen und Anregungen umzusetzen. Bei Vorliegen einer entsprechenden Profilbildung kann von einer digitalen Schule gesprochen werden. Der Kriterienkatalog „Digitale Schule“ umfasst fünf Bereiche, die ausnahmslos erfüllt werden mussten: Pädagogik und Lernkultur, Qualifizierung der Lehrkräfte, regionale Vernetzung, digitale Konzepte, Technik und Ausstattung. Diese Bereiche sind orientiert an der KMK-Strategie „Digitale Bildung“ und wurden von Fachexperten und Wissenschaftlern aus Fach- und Wissensverbänden entworfen. Die Ehrung fand auf Einladung von Google Germany in München statt und wurde vergeben von der Initiative „MINT Zukunft schaffen!“ und ihren Partnern. Die Ehrung der „MINT-freundlichen Schulen“ in Bayern steht unter der Schirmherrschaft von Kultusminister Michael Piazolo und der Kultusministerkonferenz (KMK), die Ehrung der „Digitalen Schulen“ steht unter der Schirmherrschaft der Beauftragten der Bundesregierung für Digitalisierung, Staatsministerin Dorothee Bär, sowie der Staatsministerin Judith Gerlach, MdL, Bayerisches Staatsministerium für Digitales.

Bayerns Kultusminister Michael Piazolo betont: „Die engagierte MINT-Förderung weckt in den Schülerinnen und Schülern naturwissenschaftlichen Entdeckergeist und Forscherfreude. Ich bin überzeugt, dass sie ihre Begeisterung für die Naturwissenschaften später auch erfolgreich in ihr Berufsleben einbringen können. Ein großer Dank gilt allen verantwortlichen Lehrkräften der MINT-freundlichen Schulen, die Tag für Tag motivierende Bildungsangebote bereitstellen und unsere Jugendlichen in dieser Begabung fördern.“

Schulleiter Kurt Ritter freut sich über diese erneute Auszeichnung in diesem Jahr. Bereits im Sommer wurde das „Sailer“ mit dem „Berufswahlsiegel“ für herausragende Studien- und Berufsorientierung geehrt. „MINT und Digitalisierung gehören zusammen – die „MINT-freundlichen Schulen“ und die „Digitalen Schulen“ sind zweieiige Zwillinge und ihr Engagement wirkt als Flächenbeleuchtung für den Bildungslandkreis Dillingen“, so Schulleiter Kurt Ritter. (pm)

Themen folgen