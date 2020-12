01.12.2020

Öffnen Sie den DZ-/WZ-Adventskalender und singen Sie mit!

Weihnachtskonzerte, wie hier in Wittislingen vor einigen Jahren, fallen heuer alle aus. Also hat sich die Zeitung etwas Neues einfallen lassen.

Jeden Tag eine weihnachtliche Melodie: Die Donau Zeitung und Wertinger Zeitung haben mithilfe von Musikgruppen aus dem Landkreis Dillingen einen musikalischen Adventskalender ins Leben gerufen - und Sie können mitsingen.

Wir wollen die Adventsstimmung in den Landkreis Dillingen holen. Damit das bei all den Corona-Beschränkungen überhaupt möglich ist, bieten die Donau Zeitung und Wertinger Zeitung in diesem Jahr einen musikalischen Adventskalender: 24 Mal wird das virtuelle Türchen aufgehen.

Wir haben die Musikkapellen im Landkreis Dillingen gebeten, uns ein Stück zu spielen. Coronabedingt spielen mal ein, mal zwei, mal drei für uns, mal eine Familie. Sie spielen ihr Lieblingsstück. Jeden Tag gibt es einen Steckbrief, in dem die jeweiligen Musiker kurz vorgestellt werden, dazu das Video, in dem die Solisten oder Gruppen musizieren.

So können auch Sie sich an unserem DZ/WZ-Adventskalender beteiligen

Und auch Sie, liebe Leser, können aktiv werden: Sehen Sie sich das Video an, reißen sie pünktlich um 19 Uhr – Stichwort Adventskalender – Fenster und Türen sperrangelweit auf oder stellen Sie sich auf den Balkon und schmettern Sie lautstark mit. Im besten Fall bilden Sie zusammen mit Ihren Nachbarn einen großen Gemeinschaftschor – auf Distanz, versteht sich – und bringen so den Landkreis Dillingen zum Klingen.

Wenn Sie uns von Ihrer privaten Teilnahme an der Aktion ein Foto und ein paar Zeilen (wichtig: Ihre Adresse) schicken möchten, dann gerne an redaktion@donau-zeitung.de

Und hier kommen Sie zu den einzelnen Türchen:

