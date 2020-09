vor 48 Min.

Pachtvertrag endet: Gundelfinger Kutschertage stehen vor dem Aus

Plus Seit 1998 finden in Gundelfingen die Kutschertage statt. Jetzt steht die Veranstaltung vor dem Aus. Sogar aus der Schweiz kommen Abschiedsgrüße. Doch es gibt noch Hoffnung.

Von Cordula Homann und Andreas Schopf

Schon von der Schweiz aus hat Kathy Hensch bei uns in der Redaktion angerufen. Von Gundelfingen aus dann noch mal. Denn sie und ihr Mann haben ein wichtiges Anliegen. Das beschäftigt die beiden 76-Jährigen sehr. Sie möchten sich bedanken. Bei Manfred Rechner und seinem Team. Für die Gundelfinger Kutschertage. Die am vergangenen Wochenende möglicherweise zum letzten Mal stattgefunden haben.

Kutschertage Gundelfingen: "Diese Herzlichkeit werden wir nie vergessen“

2007 hatten die beiden Henschs eine Einladung zur Stil- und Streckenfahrt nach Gundelfingen bekommen. Seitdem haben sie jedes Jahr zu Pfingsten mit ihren beiden Haflingern die 320 Kilometer lange Strecke zurückgelegt. Das Ehepaar wohnt zwischen Bülach und Schaffhausen, hat früher Haflinger gezüchtet. „Der Empfang damals war großartig. Viele helfende Hände waren bereit und im Nu die Pferde ausgeladen. Die Boxen waren vorbereitet, auch auf die Wiese durften die Pferde, es war eine große Freude“, erzählt Kathy Hensch. „Am ersten Abend lernten wir unseren Gastgeber, Organisator, Koch, Kutscher und Allrounder Manfred Rechner und seine charmante Gattin Hanny mit dem Küchenteam kennen.“ Was die für mehr als 100 Personen auf die Teller zauberten, sei fantastisch gewesen. „Hanny begrüßt jeden mit einem bezaubernden Lächeln. Diese Herzlichkeit werden wir nie vergessen.“

Nicht immer, so sagen die beiden Schweizer und lachen dabei, hätten sie alles verstanden. Aber sie haben sich von Anfang an wohlgefühlt. „Der ganze Ort hat gewusst, wann wir kommen. Blumen, Obstkorb, die Zeitung, standen für uns bereit. Es war eine wunderbare Zeit. Wir haben Freunde gefunden, wirklich“, erzählt Peter Hensch. In der Ferienwohnung Wünsch seien sie regelrecht verwöhnt worden, unter anderem von den „besten Kuchen“, gebacken von Doris und Elfriede. Und zum Abschied gab’s von den Gemüsebauern noch reichlich Grünzeug für die Pferde.

Diesmal ging einiges schief

Umso wichtiger war dem Schweizer Ehepaar die Teilnahme an den möglicherweise letzten Kutschertagen in diesem Jahr in Gundelfingen. Und dann ging so vieles schief: Als die beiden am Donnerstag mit Pferden und Kutsche starteten, verlor der Hänger plötzlich Öl. Also musste das Ehepaar umkehren, einen neuen Hänger organisieren – in den aber nur die Pferde und nicht auch die Kutsche passten, und deswegen mit zwei Autos nach Gundelfingen fahren. Der Aufwand aber habe sich gelohnt. Die Strecken der Kutscherfahrt seien herrlich gewesen, dazu „Kaiserwetter“. In Gundelfingen haben die Zwei noch die ganze Woche verbracht und mit den zwei jungen Haflingern, die zum ersten Mal dabei sind, viele Ausfahrten unternommen. „Die Wege hier sind wunderschön. Man kann sich richtig verfahren – in der Ebene“, sagt Peter Hensch und schmunzelt.

Inzwischen würden er und seine Frau sich bald besser in der Region auskennen, als manch Einheimischer. Gerade die sind den beiden sehr ans Herz gewachsen. Die Menschen im Landkreis, sie seien anders. Aufgeschlossen, herzlich. Man werde sich auf jeden Fall wiedersehen, aber wohl nicht mehr in dieser Form. „Allen, die uns in all den Jahren so herzlich aufgenommen und beschenkt haben, möchten wir von ganzem Herzen Danke sagen. Mögen alle in dieser schweren Zeit gesund bleiben.“

Gundelfinger Kutschertage: Es gibt noch eine kleine Hoffnung

Manfred Rechner hat 1998 die Gundelfinger Kutschertage ins Leben gerufen, eine in der Region einzigartige Veranstaltung, wie er sagt. Neben der Schweiz seien Teilnehmer etwa aus Franken, Oberbayern oder auch den Niederlanden nach Gundelfingen gekommen. Das mögliche letzte Mal am vergangenen Wochenende sei emotional gewesen, berichtet Rechner – und das, obwohl strenge Corona-Bedingungen herrschten. Langjährige Teilnehmer hätten Ansprachen gehalten. Die Gundelfinger Kutschertage stehen vor dem Aus. Der Pachtvertrag an der Oberen Mühle läuft aus, mit dem neuen Besitzer wird man sich wahrscheinlich nicht einig, sagt Rechner.

Der Begriff „wahrscheinlich“ zeigt: Es gibt noch eine kleine Hoffnung auf eine Einigung – und wenn es nur darum gehe, die Kutschertage zumindest ein oder zwei Jahre weiterzuführen, so Rechner. Sollte man sich nicht mehr einigen, wäre eine winterliche Kutschfahrt am 3. Januar die vorerst letzte Veranstaltung. Der Fahrverein solle in diesem Fall weiterhin bestehen bleiben, nur eben muss dann jeder Pferdebesitzer sein Tier selbst unterbringen. Derzeit werden auf dem Areal der Oberen Mühle sieben Pferde beherbergt. Vielleicht könne man die Kutschertage doch noch irgendwie fortführen, nur eben anders, sagt Rechner. Die Kutscherschänke, in der etwa Hochzeiten oder Geburtstage stattfinden, würde im schlechtesten Fall vielleicht vor dem Abriss stehen. „Aber vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit, das irgendwie anders zu lösen.“

Das könnte Sie auch interessieren: