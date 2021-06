Eine Belohnung fürs Energiesparen?

Nach einem Jahr zieht die Dillinger FW/Grüne/SPD-Stadtratsfraktion eine erste Bilanz

Die Dillinger Stadtratsfraktion FW/Grüne/ SPD hat nach einjähriger Arbeit Bilanz gezogen. Und die könne sich sehen lassen, sagt Fraktionschef Rainer Schindler: „So unterschiedlich wir sind, umso beeindruckender ist die Homogenität innerhalb unserer Fraktion.“ Nach der Kommunalwahl 2020 habe niemand geahnt, welch außerordentliche Herausforderungen coronabedingt auf die Politiker zukommen. Zu Beginn der Legislaturperiode habe die Fraktion die Referate im Stadtrat halbieren wollen. Dies gelang laut Pressemitteilung nicht. Aber der Antrag, das neue, wichtige Referat „Integration, Inklusion, Asyl“ zu ermöglichen, und das Zusammenlegen anderer Referate seien mehrheitlich befürwortet worden.

Nicht alle gestellten Anträge hätten zu dem erhofften Erfolg geführt. Keine Mehrheit fand laut Mitteilung etwa die Forderung, Dillingen zum „sicheren Hafen“ für Geflüchtete mit dem Beitritt Dillingens in die „Sichere Hafen Initiative“ zu erklären. „Auf Eis gelegt ist der Antrag, unseren Stadtbusverkehr kostenfrei für alle zu gestalten“, teilt die Fraktion mit.

Das Energiesparkonzept „Fifty/Fifty“ könne vielleicht noch zur Umsetzung kommen, wenn noch mehr Überzeugungsarbeit geleistet wird. Die Idee: Wer Energie spart, soll die Hälfte des Ersparten für sich behalten können.

Die Debatte um den Verzicht von Chemikalien, bei der Lösung des Eichenprozessionsspinner-Problems, habe seine Umsetzung in 100 neu aufgehängten Meisennistkästen und der mechanischen Bekämpfung der Raupen gefunden – dort wo es möglich ist und keine unmittelbare Gefahr für Menschen zu erwarten ist. Etliche Kommunen im Landkreis hätten sich dieser Methode angeschlossen.

Gerade recherchiert und arbeitet die Fraktion an der Schaffung einer Stelle für Klimamanagement und einem Plan für Konzeptbebauung – zum Beispiel auf dem Glasveredelungsareal sowie in Neubau- und Gewerbegebieten.

Das Interesse der fünf Ratsmitglieder, die alle in der Kernstadt wohnen, ende nicht an den Grenzen zu den Stadtteilen. Die von Donaualtheim, Schretzheim, Hausen, Fristingen und Kicklingen haben laut Pressemitteilung den gleichen Stellenwert wie die Altstadt. „Der Kirchturm in Steinheim ist uns so wichtig wie der Turm der Basilika“, heißt es in der Bilanz der FW/Grüne/SPD-Fraktion. (pm)

Bild: stock.adobe (Symbol)