Qigong-Übungen zum Weltfrauentag

Damen des SPD-Unterbezirks trafen sich anlässlich des Weltfrauentags im E-Café in Lauingen. Dort gab es Qigongübungen mit Johanna Schlögel (rechts, im roten Pullover).

Seit 25 Jahren richten Sozialdemokratinnen Veranstaltungen aus. Auch Hillu Schröder war schon Gast.

Auf eine über 25-jährige Tradition haben am vergangenen Sonntagvormittag die Damen des SPD-Unterbezirks Dillingen im Lauinger E-Café zurückgeblickt. Seit 1992 begehen sie nämlich – zunächst in Form eines Frauenstammtisches und inzwischen in Form eines Frauenfrühstücks – den Weltfrauentag.

Organisatorin Vera Schweizer blickte auf zahlreiche Highlights anlässlich des Weltfrauentages zurück – so zum Beispiel an die Autorenlesung mit Hillu Schröder im März 1997. Gleichzeitig erinnerte sie an 100 Jahre Frauenwahlrecht. Dieses ist im November 1918 erstmals im Parlament durchgesetzt worden. Die erste Wahl mit Frauenbeteiligung habe dann im Januar 1919 stattgefunden. „Die Politik ist eine viel zu ernste Sache, als dass man sie alleine den Männern überlassen sollte“, zitierte sie abschließend SPD-Politikerin Käte Strobel

Kreisrätin Mirjam Steiner würdigte Schweizers Engagement in den vergangenen 25 Jahren. Sie betonte, wie wichtig es nach wie vor sei, sich einzubringen. Sie selber fühle sich oft an die Trümmerfrauen erinnert. „Man weiß gar nicht, wo man als Erstes hinlangen soll, aber man muss hinlangen“, erklärte sie und ging kurz auf den aktuellen Koalitionsvertrag ein. Dieser trage mit dem Rückkehrrecht auf Vollzeit, dem gesetzlich garantierten Rentenniveau von 48 Prozent und den geplanten Leistungsverbesserungen in der gesetzlichen Krankenversicherung deutlich die Handschrift der SPD.

Für einen entspannten Ausklang des kurzweiligen Vormittags sorgte Johanna Schlögel, Qigong-Dozentin an der Volkshochschule. Sie zeigte den Teilnehmerinnen des Frauenfrühstücks leichte und effektive Übungen, die gut in den Alltag integriert werden können und für eine Stärkung des gesamten Körpers sorgen. (PRM)

