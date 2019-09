15:00 Uhr

Radmuttern gelöst: 18-Jährige hatte noch Glück

Das hätte richtig böse enden können: Alle Radmuttern ihres Autos waren gelöst. Wer hat das Auto in Fristingen manipuliert?

Eine 18-jährige Autofahrerin ist am Dienstag gegen 16.30 Uhr die Staatsstraße 2033 von Fristingen nach Dillingen gefahren. Vor der Donaubrücke löste sich plötzlich der linke Vorderreifen. Die 18-Jährige konnte ihren Pkw rechtzeitig zum Stehen bringen, bevor es zu einer weiteren Gefährdung kam. Bei einer anschließenden Begutachtung konnte festgestellt werden, dass auch sämtliche Radmuttern der verbliebenen drei Reifen gelöst waren. Der schwarze Opel wurde in der Vorwoche an einem Parkstreifen am Rebhuhnweg im Ortsteil Fristingen abgestellt.

Polizei sucht dringend Zeugen

Die Polizei vermutet, dass es bereits am 19. September zu den Manipulationen am Pkw gekommen sein muss. Derzeit finden Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr statt. Die Polizei Dillingen bittet Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, sich unter Telefon 09071/560. (pol)

