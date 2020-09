vor 20 Min.

Raser einbremsen

Höchstädt entscheidet sich für ein neues Unternehmen zur Verkehrsüberwachung

Raser und Falschparker haben es künftig in Höchstädt noch schwerer. Zumindest, so der Tenor des Stadtrats am Montag, müsse dringend mehr kontrolliert werden. Bislang, so erläutert Bürgermeister Gerrit Maneth, habe die Verkehrsüberwachung der Großen Kreisstadt Dillingen diese Überwachung in Höchstädt übernommen. „Aber Dillingen kann die Kapazität nicht erhöhen – leider. Wir waren immer sehr zufrieden, aber mehr geht nicht“, erklärt Maneth.

Deshalb, so der einstimmige Stadtratsbeschluss am Montag, wird künftig das Kommunalunternehmen „Verkehrsüberwachung Schwaben-Mitte“ mit Sitz in Königsbrunn diese Aufgabe übernehmen. Referentin Petra Haupeltshofer stellt die Zahlen und Fakten bei der Sitzung vor.

Beispielhafte Details: 34 Trägerkommunen, darunter Gundelfingen und Wertingen, 23 Mitarbeiter, modernste Technik zur Geschwindigkeitsüberwachung, Rechtssicherheit, behördliche Einrichtung, monatliche Weiterleitung der Verwarn- und Bußgelder zu hundert Prozent an die Kommune, jährliche Prüfung durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband, Abrechnung der reinen Überwachungszeit, Kontrolle von ruhendem und fließendem Verkehr.

Der Stadtrat beschließt den Beitritt und die damit verbundenen Kosten, die sich aus Stammkapital und Ausgleichszahlung zusammensetzen: rund 14200 Euro. (sb)

