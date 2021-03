vor 48 Min.

Regionalbudget: Wittislingen investiert viel Geld in die Spielplätze

Plus Mithilfe des Regionalbudgets investiert Wittislingen nach vielen Jahren wieder in seine Spielplätze. Auch am Bächle ist etwas geplant.

Von Brigitte Bunk

Drei Maßnahmen, die der Markt Wittislingen im Rahmen des Regionalbudgets durchführen will, beschloss der Rat am Dienstag in seiner Sitzung im Pfarrheim. Bürgermeister Thomas Reicherzer ( SPD) erinnerte im Vorfeld daran: „100.000 Euro stehen für die Förderung von Kleinprojekten zur Verfügung.“

In einem Termin mit den Fraktionsvorsitzenden hatten sich zwei Projekte herauskristallisiert: die Anschaffung von Geräten für die Spielplätze in Wittislingen und Zöschlingsweiler. Hier stellte der Bürgermeister ans Gremium die Frage, ob pro Spielplatz 10.000, 12.500 oder 15.000 Euro investiert werden sollten. Die Ratsmitglieder waren sich einig, dass jahrelang nichts in die Spielplätze investiert wurde und somit 15.000 Euro pro Spielplatz mit einem Eigenanteil von jeweils 5000 Euro gerechtfertigt sei.

Ein Aufenthaltsort am Bächle in Wittislingen?

Über eine Idee, die von Bürgern an ihn herangetragen wurde, berichtete Ratsmitglied Benedikt Decker. Angelehnt an den Dorftreff in Unterbechingen soll am Bächle ein Aufenthaltsort mit Sitzgelegenheiten und einem Steg entstehen. Da die Maßnahme in der Dorferneuerung nur mit Priorität drei gelistet werde, könnte es im Rahmen des Regionalbudgets schneller umgesetzt werden, pflichtete der Bürgermeister bei. Die Kosten setzte der Rat mit 10.000 Euro an, da freiwillig eingebrachte Arbeitsstunden zwar erhofft werden, aber im Vorfeld nicht vorausgesetzt werden dürfen. Der Bürgermeister wird die entsprechenden Anträge einreichen. Die Frist geht bis zum 2. April. Neben diesen drei Projekten, die über die Gemeinde laufen, werden auch Vereine selbstständig Projekte beantragen.

