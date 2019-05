17:16 Uhr

Schon wieder brennt ein Auto in Dillingen

Am Mittwoch - direkt vor dem Dillinger Krankenhaus. Dabei hat die Polizei den mutmaßlichen Brandstifter am Dienstag geschnappt.

Erst am Dienstag hatte die Polizei verkündet, der mutmaßliche Täter, der in den vergangenen Wochen mehrere Autos in Dillingen angezündet hat, sei gefasst (wir berichteten). Insgesamt fünf Autos und eine Hecke wurden seit Mitte April in Dillingen in Brand gesteckt. Gefasst wurde ein 26-Jähriger. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch befindet er sich noch in Haft.

Ein Mercedes brennt

Umso mehr schockierte am Mittwoch die Nachricht, dass nun wieder ein Auto brannte: Wie die Augsburger Kriminalpolizei am Mittwoch mitteilte, stand um 14.30 Uhr am Krankenhausparkplatz in Dillingen wieder ein Wagen in Flammen. Dieses Mal war es ein Mercedes. Die Feuerwehr konnte den Brand in der Ziegelstraße auf dem Parkplatz löschen.

Die Polizei sucht Zeugen

Dennoch entstand an dem laut Polizei hochwertigen Fahrzeug eine Schadenshöhe im unteren fünfstelligen Bereich. Zur Klärung der Brandursache hat die Kripo Dillingen zusammen mit Sachverständigen des Landeskriminalamts vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Aktuell ist eine Aussage zur Ursache der Brandentstehung noch nicht möglich. Deswegen werden Zeugen gesucht. Wer hat am Mittwoch am Parkplatz des Dillinger Krankenhauses verdächtige Personen festgestellt? Hinweise nimmt die Kripo Dillingen unter Telefon 09071/56-0 entgegen. (pol)

