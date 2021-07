Lkw-Fahrer bleibt in Gremheim an Hecke, Haus und Laterne hängen - und flüchtet

Der 38-jährige Fahrer wird aber nur kurze Zeit später von der Polizei Dillingen gestellt. Was ihn nun erwartet.

Einen Schaden von etwa 1.650 Euro verursachte ein 38-jähriger Führer am Donnerstag gegen 11.45 Uhr in Gremheim. Der 38-Jährige wollte ursprünglich über die Kreisstraße DLG 23 von Blindheim nach Buttenwiesen fahren. Aufgrund der derzeitigen Sperrung der Donaubrücke schlug er den Weg über Gremheim ein.

In einer engen Linkskurve

In der Straße „Am Ölberg“, bei der er es sich um eine schmale Ringstraße handelt, blieb der 38-Jährige mit seinem Gespann in einer Linkskurve an einem Zaun und der Hecke eines Einfamilienhauses hängen, wobei auch eine Straßenlaterne in Mitleidenschaft gezogen wurde. So steht es der in Pressemitteilung der Polizei.

Der 38-Jährige setzte seine Fahrt unbeeindruckt fort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, so die Polizei. Eine hinzugerufene Polizeistreife konnte den flüchtigen Unfallverursacher mit seinem Lastzug am Ortsausgang Gremheim beim dortigen Feuerwehrhaus aufgreifen. Gegen den 38-Jährigen wurden Ermittlungen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Auch in Laugna ist ein Autofahrer geflüchtet

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer fuhr im Zeitraum 23. Juni bis vergangenen Mittwoch gegen den Gartenzaun eines Einfamilienhauses in der Hettlinger Straße in Laugna, worauf ein Zaunelement verbogen und aus der Halterung gedrückt wurde.

Der Unbekannte entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort und beging Fahrerflucht. Der Schaden am Zaun beläuft sich auf ungefähr 500 Euro. Die Polizeistation Wertingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08272/99510. (pol)

