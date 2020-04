vor 41 Min.

Senioren lassen sich nicht am Telefon reinlegen

Ein falscher Polizist und ein angeblicher Callcenter-Mitarbeiter haben je versucht, zwei Frauen im Landkreis Dillingen zu betrügen. Erfolglos.

Eine Seniorin aus Dillingen erhielt am Donnerstag gegen 13.30 Uhr einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Dieser erkundigte sich bei der Dame nach Wertgegenständen und bot sogleich an, diese in Sicherheit zu bringen.

Die Dame hat noch nie Lotto gespielt

Die Seniorin fiel nicht auf die Betrugsmasche herein und beendete das Gespräch, sodass es zu keinem Schaden kam. Einen weiteren Trickbetruganruf erhielt eine Haunsheimerin am gegen 11.10 Uhr. Hierbei wurde sie von einem Callcenter mit Sitz in Berlin angerufen und ihr mitgeteilt, dass sie kostenlos Lotto gespielt habe und dieses nun kostenpflichtig geworden wäre.

Tipps der Polizei Dillingen

Da die Dame weder Lotto gespielt, noch an einem Gewinnspiel teilgenommen hatte, beendete auch sie das Gespräch, teilt die Polizei in ihrem Bericht mit. Weitere Tipps zum Schutz vor Betrug unter www.polizei-beratung.de

