Seniorengemeinschaft: Für ein selbstbestimmtes Leben zu Hause

Im Alter möchte man selbstbestimmt und in den eigenen vier Wänden leben können. Die neu gegründete Seniorengemeinschaft Dillingen-Lauingen möchte dazu einen Beitrag leisten. So sieht das Konzept aus.

Die beiden Informationsveranstaltungen der neu gegründeten Seniorengemeinschaft Dillingen-Lauingen in der Stadthalle in Lauingen und im Stadtsaal in Dillingen waren laut einer Pressemitteilung gut besucht. Vereinsvorsitzender Gerhard Brecht ging zu Beginn seiner Rede auf die positiven Auswirkungen auf uns Menschen ein, wenn wir anderen helfen.

Senioren im Landkreis: "2030 ist jeder dritte Einwohner über 65 Jahre alt"

Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz verwies auf die Notwendigkeit der Seniorengemeinschaft angesichts der demografischen Entwicklung in beiden Städten. „Im Jahr 2030 ist jeder dritte Einwohner in Dillingen und Lauingen über 65 Jahre alt“, erklärte Kunz. Senioren wollen seinen Worten zufolge möglichst lange ein selbstbestimmtes Leben in gewohnter Umgebung führen. Dieses Ziel werde auch von Bürgermeisterin Katja Müller unterstützt, die ebenfalls eine Informationsveranstaltung besuchte. Besonders freute sich Kunz, dass die beiden Städte Dillingen und Lauingen in die Seniorengemeinschaft mit eingebunden werden und somit ein weiterer städteverbindender Verein entstanden sei. Der Rathauschef dankte dem Initiator des Vereins, Gerhard Brecht, „für seine gute Aufbauorganisation, sowie für sein außerordentliches persönliches Engagement“.

Die Sorgen im Alter mildern dank einer Seniorengemeinschaft

Brecht referierte über die Sorgen und Probleme der heutigen und zukünftigen Seniorengeneration und welche Vorteile eine Mitgliedschaft in der Seniorengemeinschaft bietet. Der Verein sei ein mitgliedschaftlicher Zusammenschluss von Menschen, die sich gegenseitig in einem verbindlich organisierten Rahmen unterstützen möchten. „Handlungsleitende Prinzipien sind Selbsthilfe, Selbstverwaltung und Selbstverantwortung. Der soziale Austausch und das gesellschaftliche und generationsübergreifend Miteinander stehen ebenfalls im Mittelpunkt“, informierte der Vorsitzende. Die kooperative Zusammenarbeit mit möglichst allen sozialen Einrichtungen der beiden Städte werde vom Verein angestrebt.

Seniorengemeinschaft lebt vom Prinzip "Füreinander und Miteinander"

Brecht erläuterte das Leistungsangebot unter den beiden Begriffen „Füreinander und Miteinander“. Über 30 verschiedene Hilfeleistungen werden angeboten unter anderem auch Veranstaltungen und gemeinsame Aktivitäten. Diese Hilfeleistungen könnten nur erfüllt werden, wenn auch genügend Helfer zur Verfügung stehen. An einem Vergütungsmodell erklärte Brecht den Ablauf und die Abrechnung einer Hilfeleistung. Für eine Stunde Hilfeleistung muss der Hilfeempfänger zehn Euro bezahlen, davon bekommt der Helfer sieben Euro. Die Differenz von drei Euro geht an die Seniorengemeinschaft als Verwaltungsaufwand. Der Vorsitzende erklärte, dass jedes hilfsbedürftige Mitglied ab 60 Jahren in den beiden Städten und deren Stadtteilen Hilfe empfangen kann. Helfer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Der Mitgliedsbeitrag beträgt bei Einzelpersonen 36 Euro, bei Ehepaaren 48 Euro im Jahr. Die Geschäftsstelle befindet sich im Bischof-Hartmann-Ring 1, (Kirchenzentrum St. Ulrich) in Dillingen und ist zu folgenden Bürozeiten geöffnet: Montag und Dienstag von 9 bis 12 Uhr, Mittwoch von 13 bis 17 Uhr, sowie Donnerstag und Freitag von 9 bis 12 Uhr. Interessierte können sich auch auf der Internetseite: www.mfsenioren.de über den Verein informieren.

Zum Ende der Veranstaltung warb Brecht um eine Mitgliedschaft von Hilfsbedürftigen und Helfern. Ein großer Dank ging auch an die Förderer und Sponsoren. Eine abschließende rege Fragerunde beendete die Informationsveranstaltungen. (pm)

