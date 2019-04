17.04.2019

Sie haben Tiger, Löwe und Gorilla gefunden

Das sind die Gewinner unseres Gewinnspieles vom Deinstag. Sie dürfen jetzt in den Augsburger Zoo.

Von Jakob Stadler

Am Dienstag haben wir die Leserinnen und Leser unserer Zeitung auf Schatzsuche geschickt. Wir haben im Landkreis einen Spielzeuggorilla, -löwen und -tiger versteckt, die es mithilfe von 360-Grad-Fotos zu finden galt. (Gehen Sie auf Schatzsuche im Landkreis Dillingen! )

Schon um 8.20 Uhr kam der erste Anruf: Gertraut Lippert aus Bissingen, links zu sehen mit ihrem Enkel Felix, hat den Gorilla gefunden. Der war beim Kesseltaler Landwirtschaftserlebnis-Pfad versteckt, direkt bei einer

Gertraut Lippert aus Bissingen mit ihrem Enkel Felix. Bild: Selfie Lippert

Bank in Kuh-Form südlich vom Bissinger Ortsteil Kesselostheim. Dort haben Oma und Enkel ein Selfie mit Gorilla und der Schatzkiste aufgenommen.

Kurz darauf meldete sich Michael Knappe aus Gottmannshofen. Er ist mit Leon Mertz aus Schretzheim zu sehen, der den Löwen in der Hand hält. Der war am Zaun des Minigolfplatzes am Waldgasthof Bergfried in Wertingen versteckt.

Kurz nach 10 Uhr kam dann ein Anruf aus Bächingen. Obwohl wir die Gemeinde fälschlicherweise im Bachtal verortet haben, haben Matthias Mattick und der zweijährige Felias den Tiger gefunden, der beim Mooseum versteckt war, wo auch das Foto entstand.

Alle Gewinner freuen sich über eine Familiensparkarte für den Augsburger Zoo. Schatzsucher, die nach den Siegern ankamen, konnten sich Gummibärchen und „Lieblingsleser“-Schlüsselanhänger aus der Schatzkiste nehmen. Ein großes Dankeschön an alle, die mitgemacht haben!

Michael Knappe aus Gottmannshofen mit Leon Mertz aus Schretzheim. Bild: Jakob Stadler

