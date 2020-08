vor 51 Min.

Strauß und Stoiber waren ihre großen Vorbilder

Unsere heutige Kandidatin hat es eher zufällig in die Politik verschlagen. Dafür ist sie schon weit gekommen

Von Jonathan Mayer

Einer der denkwürdigsten Tage unserer heutigen Kandidatin war ein 70. Geburtstag. Natürlich nicht ihrer, davon ist sie noch weit entfernt. Sondern der von Edmund Stoiber. Denn zur großen Sause des Ex-Ministerpräsidenten war die Frau, deren Namen wir heute suchen, persönlich eingeladen. „Da war ich stolz wie Bolle“, erzählt sie ehrfürchtig. Stoiber, genau wie Franz Josef Strauß, waren immer Vorbilder für die CSU-Politikerin. „Ich wusste: Irgendwann muss ich die kennenlernen.“ Bei Stoiber lag das an den schlechten Mathenoten, die auch unsere Kandidatin hatte und trotz derer er es zum Ministerpräsidenten geschafft hat. Und bei Strauß? „Er kann so gut reden und war dabei so enthusiastisch. Der hat seine Meinung sagen können, ohne dass man es ihm gleich übel genommen hat.“

Seit Jugendtagen ist unsere heutige Kandidatin politisch aktiv, früher in der Jungen Union, heute bei der CSU, immer auf kommunaler Ebene. „Ich hatte immer eine klare Meinung zu politischen Themen“, sagt sie. Trotzdem ist sie in die Politik „irgendwie reingerutscht“. Zur JU wurde sie überredet, plötzlich war sie Schriftführerin und ehe sie es sich versah, saß sie im Gemeinderat in ihrer Heimat Bachhagel, im Kreistag und heute leitet sie gar die Geschicke einer ganzen Stadt (welche, das verraten wir hier natürlich nicht).

Der Weg ins Rathaus war ihr schon lange vorherbestimmt. Immerhin ist unser Gast Verwaltungsfachwirtin und war einige Jahre gar Leiterin eines Haupt- und Personalamts. Zu ihrem damaligen Chef hat sie übrigens noch immer Kontakt. „Wenn es schwierig wird, frage ich mich, was er wohl getan hätte“, erzählt sie.

Der verwaltungslastige Alltag macht ihr nichts aus. Das Arbeiten mit Gesetzen macht ihr sogar richtig viel Spaß. Auch deshalb ist sie seit 2019 Schöffin am Dillinger Landgericht – auch wenn so mancher Fall nicht spurlos an ihr vorübergeht. Um vom stressigen Alltag abzuschalten, zieht sich unsere Kandidatin abends gern mal die Laufschuhe über, heizt mit ihrem Snowboard im Urlaub die Piste hinunter oder wagt sich mit dem Moutainbike durch unwegsames, matschiges Gelände. Sich selbst an ihre Grenzen zu bringen, der Dreck, der am Rad nur so hochschießt und die pure Anstrengung. Das ist es, was ihr dabei am meisten Spaß macht.

Unser Bild ist übrigens entstanden, da war unsere Kandidatin eineinhalb Jahre alt und suchte im frisch gebauten Haus der Eltern Abkühlung. Ihre Kindheit in Bachhagel beschreibt sie als sehr schön. Nur eine Sache war da: Wegen ihrer rot leuchtenden Haare wurde sie in der Schule öfter mal gehänselt. Doch das hat sich schnell aufgehört. Und heute ist die Haarfarbe schon fast so etwas wie ein Markenzeichen.

Wissen Sie, von wem die Rede ist? Dann machen Sie mit bei unserem Sommerquiz. Und so geht es: Sie notieren sich nacheinander alle Namen von unserem Quiz, die Sie kennen. Nach den Sommerferien schicken Sie uns dann ihre Liste mit den Namen. Entweder per Mail an redaktion@donau-zeitung.de, Betreff Sommerquiz, oder per Post an Donau-Zeitung, Redaktion, Große Allee 47, 89407 Dillingen. Bitte denken Sie dabei unbedingt an Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer. Parallel dazu veröffentlichen wir auch regelmäßig einen Coupon in unserer Zeitung, in den Sie alle gesuchten 35 Namen nach und nach eintragen können. Mitmachen lohnt sich: Je mehr Promis Sie erraten, umso höher ist Ihre Gewinnchance. Denn wir verlosen attraktive Preise.

