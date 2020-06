vor 34 Min.

Tote Hose auf den Campingplätzen im Landkreis Dillingen?

Gähnende Leere: Dort, wo sonst in Reih und Glied Wohnmobile und Camper stehen, steht nichts. Zwar dürfen die Campingplatzbetreiber wieder öffnen, die Vorschriften sind aber streng und lassen viel weniger Gäste als üblich zu. Das Bild zeigt symbolisch den Campingplatz in Mörslingen.

Plus Nur langsam nimmt das Gastrogewerbe Fahrt auf. Auch die Campingplatzbetreiber im Landkreis Dillingen haben Sorgen.

Von Horst von Weitershausen und Simone Bronnhuber

In die schönen, bayerischen Alpen. Oder an die windige Ostsee. Aber auch die Küste von Mecklenburg-Vorpommern ist beliebt. Wer 2020 nicht aufs Reisen verzichten will und genug von Balkonien hat, der kann dies wieder tun – trotz Corona, wenn auch mit vielen Auflagen. Deshalb glauben Reiseexperten, dass heuer in Deutschland überall dort Urlaub gemacht wird, wo es sich nur anbietet. Christine Dußling kennt diese Einschätzungen, aber „noch fehlt mir der Glaube daran“. Gemeinsam mit ihrer Familie betreibt sie den Goldberg-Campingplatz in Mörslingen. Statt 50 darf sie aufgrund der Corona-Pandemie momentan nur 25 Stellplätze anbieten. Seit 30. Mai ist der Platz für Gäste wieder offen. „Für das lange Wochenende sind wir bereits ausgebucht“, sagt Christina Dußling.

Schwimmbad und Sauna sind gesperrt

Trotz aller Freude, es gibt klare Regelungen. Gäste müssen auf dem Gelände in Mörslingen Mundschutz tragen, der Mindestabstand muss gewahrt sein. Darüber hinaus könne das Schwimmbad nicht genutzt werden und auch die platzeigenen Sanitäranlagen müssen geschlossen bleiben. Für diesen Bereich hofft Dußling jedoch auf eine baldige Lockerung, um ihren Gästen ein wenig mehr Komfort bieten zu können. „Wir sind froh, an diesem ausgebuchten Wochenende einmal beobachten zu können, wie sich die Gäste verhalten, und ob sie sich trotz der Einschränkungen wohlfühlen“, sagt die Campingplatzbetreiberin.

Zurückhaltender mit der Euphorie ist Heinz Hihler, Mitbetreiber des Donau-Campingplatzes in Dillingen. Durch die Beschränkung auf die Hälfte der Stellplätze müssten die wenigen freien Plätze meist ausgebucht sein, um nicht vollkommen den finanziellen Anschluss zu verlieren. „Ich bin der Meinung, dass der Sommer bereits gelaufen ist“, sagt Hihler. Bei ihm haben aktuell 20 Camper Platz. Geschlossene Sanitäreinrichtungen sowie die durch Corona eingeschränkten Freizeitangebote im Landkreis Dillingen würden zudem nicht für einen guten Sommer sprechen.

Denn selbst wenn die Caravan-Stellplätze gut ausgebucht sein sollten, die rund 30 Zeltplätze werden leer bleiben, solange es keine Waschmöglichkeiten vor Ort gibt. Dennoch: Auch Heinz Hihler ist für die nächste Zeit mehr oder weniger ausgebucht. Einige Reservierungen, so sagt er, konnte er nicht mehr annehmen. „Dennoch, es wird eng durch Corona, auch wenn die Gäste nicht nur wie üblich zwei, drei Tage auf der Durchreise hier bleiben, sondern die Ferien- und Urlaubssaison bei uns an der Donau verbringen wollen“, sagt Hihler.

Wenig Anfragen über Pfingsten bei den Hotels

Sehr zurückhaltende Buchungsanfragen rund um Pfingsten bestätigt auch Jana Bauer vom Hotel Dillinger Hof. Es sei bisher auch nicht sehr viel besser geworden, so die Hotelinhaberin. „Es fehlen unsere Stammgäste aus Italien, die Fahrrad- und Wandertouristen, die in den letzten Jahren wegen der gut ausgebauten Fahrrad- und Wanderwege im Durchschnitt bis zu drei Übernachtungen im Landkreis geblieben sind.“ Aber auch Kulturveranstaltungen wie Theater, Ausstellungen, Konzerte und andere Großveranstaltungen fehlen, um Besucher in den Landkreis zu locken. „Und obwohl wir uns alle freuen, unsere Häuser wieder für Gäste öffnen zu können, hoffen wir auf noch mehr Lockerungen“, sagt Bauer. Denn solange Hygiene- und Abstandsvorschriften weiterhin in der bestehenden Form eingehalten werden müssen, werden viele Menschen verunsichert sein und zu Hause bleiben.

Dies befürchtet auch Doris Heinisch vom Apart-Hotel Dillinger Schwabennest in Hausen. Zwar sei die Übernachtungszahl über Pfingsten „ganz nett“ gewesen, doch Reservierungen für Wochen im voraus, wie üblich, gebe es noch nicht. Sie hoffe, dass sich Menschen, die eigentlich ihren Urlaub im Ausland verbringen würden, kurzfristig für ein paar Tage einen Fahrrad- oder Wanderurlaub im Landkreis Dillingen erleben wollen.

Nicht zu vergessen: Die hervorragende Küche der Biergärten, Gasthäuser und Restaurants in der Region, die mit kulinarischen Köstlichkeiten ihre Gäste seit Jahren verwöhnen, so Heinisch. Zwar sind die Gaststätten auch wieder auf, aber: „Es wird Zeit für mehr Lockerungen im Hotel- und Gastronomiegewerbe.“ Das sagt Karl-Heinz Hander vom Hotel-Gasthof Sonne in Echenbrunn. Aufholen, was das Hotel- und Gaststättengewerbe bis jetzt verloren hat, sei illusorisch, sagt Hander. Und wenn wegen der Angst vor Ansteckung oder aufgrund der Einschränkungen die Gäste wegbleiben, werden einige seiner Kollegen diese Debakel nicht überstehen. Da ist sich der Sonne-Chef sicher.

Gäste kommen gerne in den Biergarten

Mit dem Wort „katastrophal“ bezeichnet Hotel- und Restaurantchef Alexander Lodner die Situation in seinen Häusern „Hotel Drei Mohren“ und „Erlebnishotel Lodner“ in Lauingen. Er sagt: „Wir verzeichnen seit Beginn der Coronakrise bis heute immer noch mehr Stornierungen als Buchungen. Und das bisherige Geschäft in den Restaurants läuft auch nur sehr verhalten.“ Auch, weil zahlreiche gebuchte Veranstaltungen, wie beispielsweise Hochzeiten oder Tagungen, ersatzlos gestrichen werden mussten, berichtet der Hotelier und Restaurantbesitzer. Dennoch setzt er auf Optimismus. Ansonsten hätte er seine Häuser der Coronakrise überlassen können.

Optimistisch blicken auch Daniel und Gabi Stoiber vom Hotel-Restaurant „Zur Glocke“ in Höchstädt in ihre betriebliche Zukunft. Viele Stammgäste hätten nur auf die Öffnung des Restaurants gewartet und sind auch gekommen. Darüber hinaus hätten die Buchungen für Übernachtungen von Wander- und Fahrradtouristen für die nächsten Wochen zugenommen – auch Geschäftsreisende würden wieder vermehrt reservieren. „Wir sind froh, endlich wieder für unsere Gäste da sein zu können“, sagt Daniel Stoiber.

Schwarze Null ist das Ziel

Darüber freut sich auch Michael Hiltner jun. vom Landgasthof und Gästehaus Krone in Bissingen. Aber das Pfingstwochenende bezeichnet er dennoch als „bescheiden und ruhig“. Wanderer und Radfahrer hatten sich zwar vereinzelt in der Pension angemeldet, doch im Gasthof, der ansonsten zu Pfingsten bis auf den letzten Platz belegt ist, waren viele Plätze leer. Hiltner setzt auf den Biergarten und hofft, dass der Betrieb Krone am Jahresende zumindest eine schwarze Null verzeichnen kann.

