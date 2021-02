vor 17 Min.

Toter Dreijähriger aus Dillingen: Wintereinbruch behindert Gerichtsprozess

Plus Eigentlich sollten die Eltern des Mannes, der den Sohn seiner Ex-Partnerin in Dillingen getötet haben soll, aussagen. Doch der Schnee erschwert die Anreise. Sein Bruder schweigt indes.

Von Michael Siegel

Erneut ins Stocken geraten ist das Verfahren um das getötete dreijährige Kind aus Dillingen, das derzeit vor dem Augsburger Landgericht stattfindet. Musste der Prozess gegen einen 24-jährigen Angeklagten zunächst zehn Tage wegen einer Erkrankung pausieren, spielte jetzt das Wetter nicht mit. Zwei Zeugen aus Halle/Saale konnten nicht anreisen. Der 24-jährige Zeitsoldat ist angeklagt, den Tod des Sohnes seiner ehemaligen, heute 22-jährigen Lebensgefährtin, verursacht zu haben.

Vor allem die Mitte Deutschlands hat der Winter fest im Griff. Autobahnen sind gesperrt oder unpassierbar, auch viele Fernzüge müssen ausfallen. Dieses Problem verhinderte jetzt das Erscheinen von zwei Zeugen aus Sachsen-Anhalt in Augsburg. Weil sie keine Fahrgelegenheit hatten, mussten die Mutter der 22-jährigen Hausfrau und deren Partner dem Gericht ihr Erscheinen absagen. Geklärt und abgeurteilt werden soll vor Gericht, wie der dreijährige Sohn der 22-jährigen Frau am 20. Oktober 2019 in Dillingen sterben musste. Die Staatsanwaltschaft legt dem seinerzeitigen Lebensgefährten der Frau, dem 24-jährigen Angeklagten aus Dillingen, Totschlag zur Last.

Toter Dreijähriger: Angeklagter soll guten Einfluss auf den Buben ausgeübt haben

Der Mann, der nicht der leibliche Vater des Buben ist, soll das Kind entweder aufs Heftigste geschüttelt oder kräftig geschlagen haben, weswegen der Bub zunächst ohnmächtig wurde und später trotz zunächst erfolgreicher Wiederbelebung wenige Stunden später seinen inneren Verletzungen in der Augsburger Kinderklinik erlag. Die Mutter selbst soll den Angeklagten an diesem Sonntag allein mit ihren beiden Kindern in Dillingen zu Hause gelassen haben, während sie in Füssen zwei Pferde abgeholt hatte.

Als Zeuge am dritten Verhandlungstag war auch der Bruder des vermeintlichen Täters geladen. Er machte von seinem Recht Gebrauch, als Verwandter des Angeklagten nicht auszusagen. Das tat hingegen der Lebensgefährte der Mutter des Angeklagten.

Der Mann bestätigte die Wahrnehmungen, die auch schon seine Partnerin dem Gericht geschildert hatte. Dahingehend, dass der 24-Jährige einen guten Einfluss auf den dreijährigen Buben ausgeübt habe. Die Haushaltsführung der Kindsmutter wurde als chaotisch beschrieben. Von der Auswertung zweier sogenannter Bodycams berichtete eine Polizei-Spezialistin. Zwei Dillinger Polizeibeamte hatten während des Rettungsarzteinsatzes in der Wohnung der Familie mit ihren Kameras das Geschehen und die Situation in den Räumen gefilmt. Das Verfahren wird fortgesetzt.

