11:58 Uhr

Unfälle wegen Schneeglätte

Ein VW Golf rutscht bei Possenried in den Graben und überschlägt sich. Auch in Höchstädt kracht es.

Auf Grund von überfrierender Nässe und nicht angepasster Geschwindigkeit ist ein Golf am Sonntag um 10.30 Uhr in der Reichenbachstraße am Ortsausgang von Possenried von der Fahrbahn abgekommen und in den angrenzenden Graben gerutscht. Dabei überschlug sich der Pkw einmal. Sowohl der 46- jährige Fahrer als auch sein 45-jähriger Beifahrer konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und blieben unverletzt. Durch die Feuerwehren aus Hirschbach und Gottmannshofen wurde das Fahrzeug geborgen. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von 500 Euro.

Auto prallt in Höchstädt gegen ein Schild

In Höchstädt kam es um 11.20 Uhr zu einem weiteren Unfall: In der Dillinger Straße kam ein 46-jähriger Autofahrer aufgrund von Fahrbahnglätte ins Rutschen. Dann prallte sein Fahrzeug nach Angaben der Polizei gegen ein Schild am Kreisverkehr prallte. Der Pkw war noch mit Sommerreifen ausgerüstet gewesen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1650 Euro. (pol)