vor 54 Min.

Unfall: Elfjährige Radlerin gegen Windschutzscheibe geschleudert

Ein Mädchen ist bei einem Unfall in Lauingen verletzt worden. Sie hatte nach Angaben der Polizei ein Auto übersehen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Eine junge Radlerin hat am Mittwoch bei einem Unfall in Lauingen Verletzungen erlitten. Das Mädchen wollten gegen 17.30 Uhr mit seinem Fahrrad die Max-Eyth-Straße überqueren. Dabei übersah die Elfjährige nach Angaben der Polizei ein Auto und prallte mit dem Wagen zusammen.

Mittelschwere Verletzungen an Hals und Kopf

Das Mädchen wurde über die Motorhaube gegen die Windschutzscheibe geschleudert und erlitt dabei mittelschwere Verletzungen an Hals und Kopf. Die Schülerin hatte keinen Fahrradhelm auf. Eine vorbeikommende Ärztin des Dillinger Kreiskrankenhauses übernahm noch an der Unfallstelle die Erstversorgung. Die Schülerin wurde anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Dillingen gebracht. Den Sachschaden am Auto und am Fahrrad gibt die Polizei mit etwa 8000 Euro an. (pol)

