vor 50 Min.

Unfall: Glück im Unglück

Eine Fahranfängerin verliert die Kontrolle. über ihr Auto Der Schutzengel war aber im Dienst.

Einen eher glimpflichen Ausgang nahm der Verkehrsunfall am Samstag gegen 16 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Warnhofen und Bissingen. Eine 18-Jährige aus Lutzingen, die in Richtung Bissingen unterwegs war, geriet laut Polizeibericht aufgrund von Schneeverwehungen mit ihrem Auto in einer leichten Rechtskurve zunächst ins Schlingern und anschließend nach links von der Fahrbahn ab, wobei sich auch hier der Pkw überschlug. Die Frau kam mit laut Polizeibericht mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro. (pol)

