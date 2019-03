vor 37 Min.

Unfall auf Baustelle

Mann wird in Medlingen von Stahlstäben am Kopf getroffen

Zu einem Arbeitsunfall ist es am Freitag um 8.20 Uhr auf einer Baustelle in der Dorfstraße in Medlingen gekommen. Ein 57-Jähriger wollte Bewehrungsstahl von einem Lkw abladen. Hierbei hob er die Bewehrungsstäbe mit einem Gurt und dem am Fahrzeug verbauten Kran an und wollte diese an der ihm genannten Stelle abladen.

Beim Abladen kam die Ladung laut Polizeibericht ins Ungleichgewicht und rutschte zur Seite. Als der Mann sich daraufhin in Sicherheit bringen wollte, stolperte er über einen Bordstein, sodass er den Gefahrenbereich nicht mehr rechtzeitig verlassen konnte, teilt es die Polizei in ihrem Bericht vom Wochenende mit.

Der Stahl schlug ihm am Hinterkopf auf den Helm. Anschließend fiel die Ladung auf den Boden und der 57-Jährige erlitt auch noch Verletzungen am Fuß. Er wurde mit mittelschweren Verletzungen vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Heidenheim gebracht. (pol)

