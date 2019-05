10:59 Uhr

Unfall bei Höchstädt: 83-Jähriger erleidet Schlaganfall am Steuer

Der Mann wurde mit Verdacht auf einen Schlaganfall in das Krankenhaus in Günzburg gebracht.

Es kommt zu einem Zusammenstoß, glücklicherweise mit geringem Schaden. Die Unfallgegner rufen sofort einen Krankenwagen für den Renter.

Ein Mann hat offenbar einen plötzlichen Schlaganfall erlitten, während er mit seinem Auto in Höchstädt unterwegs war. Wie die Polizei mitteilt, kam es zu einem Unfall. Dieser hätte weit schlimmer ausgehen können, es entstand nur ein geringer Sachschaden.

Mutter und Tochter rufen den Krankenwagen

Passiert ist das am Donnerstag gegen 17.35 Uhr. Der 83-Jährige war in Höchstädt von der Prinz-Eugen-Straße nach rechts auf die Friedrich-von-Teck-Straße gefahren. Er stieß mit dem linken Außenspiegel seines Wagens gegen den linken Außenspiegel eines entgegenkommenden Autos, das von einer 19-Jährigen gesteuert wurde. Der Rentner hielt kurz danach auf einem Parkplatz hinter der Kirche an. Die 19-Jährige wendete nach der Kollision ihr Auto und fuhr zum Wagen des Mannes. Ihre 55-jährige Mutter, die Beifahrerin war, verständigte sofort den Notruf und gab an, dass es dem Mann nicht gut gehe.

Es wurde sofort ein Krankenwagen geschickt. Der 83-Jährige wurde mit Verdacht auf einen Schlaganfall in das Krankenhaus Günzburg verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 200 Euro. (pol)

