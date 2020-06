16:27 Uhr

Viel Wasser fließt die Bäche im Kreis Dillingen hinunter

Gut gefüllt sind die Flüsse und Bäche im Landkreis Dillingen. Ist angesichts der Regenfälle Hochwasser in Sicht?

Von Berthold Veh

Es ist erst wenige Wochen her, da hatten auch Bürger in der Region Sorgen wegen der anhaltenden Trockenheit. Nun regnet es seit einigen Tagen anhaltend, fast schon ein fremdes Gefühl. Und die Pegel der Bäche und Flüsse steigen.

Die Kreisstraße bei Bergheim wurde überflutet

Am Sonntagnachmittag wurde die Kreisstraße zwischen Bergheim und Schabringen überflutet. Und auch der Pegel der Donau stieg an. Von Hochwasser ist die Region allerdings noch um einiges entfernt. Die Meldestufe I mit Ausuferungen beginnt an der Staustufe in Dillingen bei einem Pegelstand von fünf Metern. Am Montagnachmittag lag er bei 3,09 Meter.

Ein Belastungstest für das neue Wittislinger Wehr

Das neue Wittislinger Wehr hat den ersten Belastungstest, die starken Regenfälle, gut überstanden. Seit Ende des vergangenen Jahres war das Egauwehr saniert worden.

