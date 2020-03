30.03.2020

Was verrät der WIR-Wunschbaum?

Wünsche an den Wald wurden Besucher auf der WIR los. 270 Zettel wurden abgegeben.

Holz war ein Schwerpunktthema auf der Dillinger Messe. Was sich die Menschen alles wünschen

Genauso bunt gemischt wie das Publikum auf der WIR war, sind auch die Wünsche, die die Besucher an den „Wunschbaum“ geheftet haben. Zunächst war die hölzerne Skulptur am Gemeinschaftsstand der Bayerischen Forstverwaltung, der Forstbetriebsgemeinschaft Dillingen, der Zimmererinnung und von ProHolz Bayern kahl, wie es Laubbäume um diese Jahreszeit nun einmal sind. Aber im Lauf der Ausstellung sorgten die Besucher mit ihren Wünschen dafür, dass der Baum eine grüne Krone bekam.

„Viele Waldbesitzer und ihre Familien haben den Weg zu uns gefunden, aber auch sehr viele am Wald Interessierte haben das Gespräch gesucht“, bilanziert Marc Koch, Bereichsleiter Forsten am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Wertingen. Koch freut sich laut Pressemitteilung, dass sich auf dem Stand so viele konstruktive Gespräche ergeben haben.

Die insgesamt 270 Wünsche an den oder für den Wald, die die Besucher ohne Vorgaben auf blattförmige Zettel schreiben und an den Baum heften durften, sind inzwischen ausgewertet. Sie spiegeln laut Koch auch wider, welch vielfältige Funktionen der Wald hat, die wiederum eine nachhaltige Forstwirtschaft unter einen Hut zu bringen vermag. Ein Wunsch-Blatt trifft den Nagel auf den Kopf wie kein zweites: „Der Wald soll Lebensraum für Tiere, Erholungsraum für Menschen und nachhaltiger Rohstoff sein und bleiben.“

Die meisten, nämlich 64 Wünsche – fast ein Viertel – beziehen sich darauf, dass die Wälder für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet sind. „Mehr Mischwälder“, „Gesunde Wälder“, „viele kleine Bäume pflanzen“ oder einfach „Bleib gesund“ ist hier zu lesen. „Genau daran arbeiten wir“, so Koch. „Die Bayerische Forstverwaltung und die Forstbetriebsgemeinschaften sind bereits seit über 30 Jahren dabei, reine Nadelwälder in gesunde und stabile Mischwälder umzubauen. Angesichts des Klimawandels haben wir unsere Anstrengungen mit der Waldumbauoffensive weiter intensiviert.“

Sehr wichtig ist auch die Erholung im Wald: 42 Standbesuchern (15,5 Prozent) sind beispielsweise die „gute Luft“, „Waldwege zum Wandern und Radfahren“ oder auch „bunte Blätter“ zum Basteln wichtig. 29 Besucher haben Wünsche zum Thema Holzproduktion formuliert. Hier reicht das Spektrum von „besseren Holzpreisen“ über „mehr Wertschätzung“, „Holz aus der Region, nicht aus dem Ausland“ bis hin zu „Holzbauoffensive voranbringen.“ Sorgen um den Wald und darum, wie der Mensch mit ihm umgeht, machen sich 25 Besucher: „Dass die Menschen gut zu Dir sind“ oder „Der Wald soll geschützt werden. Es sollen mehr Bäume stehen gelassen und nicht gefällt werden.“ Auf ganz konkrete Gefahren für den Wald gingen 19 Besucher ein. Ihre Wünsche lassen sich zusammenfassen mit „Kein Sturm, kein Borkenkäfer, mehr Regen.“ Das Thema Biodiversität war 18 Standbesuchern besonders wichtig: „Lebensraum für Tiere“, „mehr Sträucher“ oder „Viele Tiere als Bewohner, schöne, grüne Bäume“, kann man da beispielsweise lesen. 15 Wünsche schließlich beziehen sich auf die Unvernunft mancher Waldbesucher. Das Blatt mit der Aufschrift „Unser Wald ist kein Abfallkorb“ bringt das Thema Müll wohl am besten auf den Punkt. Vier Besucher hatten das Bedürfnis, dem Wald einfach nur „Danke“ zu sagen, für alles, was er uns schenkt.

Auf 13 Blättern waren Wünsche für die gesamte Gesellschaft notiert - von „Friede auf Erden“ bis hin zu „Dass alle Menschen nett sind zueinander.“

40 Wünsche gingen mehr oder weniger am Thema „Wald“ vorbei. Sie reichten von „Dass überall Süßigkeiten an den Bäumen wachsen“ bis hin zu „Ein neues Motorrad.“ (pm)

