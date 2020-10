00:32 Uhr

Welche Zwischenfrucht ist wo sinnvoll?

Zwei Termine des Landwirtschaftsamts

Bodenerosion vermeiden, Artenvielfalt fördern, Grundwasser schützen und Bodenfruchtbarkeit bewahren. Zwischenfrüchte erfüllen viele wichtige Aufgaben. Aus diesem Grund organisiert das AELF Wertingen im Oktober zwei Führungen in den Zwischenfruchtversuchen seiner Demo-Betriebe.

Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an Zwischenfrüchten in Reinsaat als auch in Mischungen. Verschiedene Mischungen bringen aber auch Vor- und Nachteile mit sich. Und jede Art passt nicht in alle Fruchtfolgen. Daher stellt das AELF verschiedene Varianten vor. Das Hauptprogramm besteht aus der Vorstellung der Zwischenfrüchte. Daneben werden aktuelle pflanzenbauliche Themen, wie etwa die Düngeverordnung, diskutiert. Am Betrieb Matthias Kleiber bei Medlingen findet die Zwischenfruchtführung am 22. Oktober um 13.30 Uhr statt. Gezeigt werden acht verschiedene Mischungen. Der Versuch befindet sich auf der Gemarkung Obermedlingen, Flurstück 298. Er liegt direkt an der Straße „An den Turmäckern“ in Medlingen/Kreuzung Lorettostraße.

Auf dem Betrieb Gustav Holland findet am 30. Oktober die Führung, ebenfalls um 13.30 Uhr, statt. Gezeigt werden 15 verschiedene Mischungen. Einmal mit und ohne Herbstdüngung. Der Versuch befindet sich auf der Gemarkung Zusamaltheim Flurstück 185. An der DLG2 von Zusamaltheim nach Marzelstetten 600 Meter nach dem Ortsende rechts abbiegen und dem Schotterweg rund 1,2 Kilometer folgen. Der Versuch liegt linker Hand. Die Zufahrt ist beschildert. (pm)

werden ab sofort unter Telefon 08272/80060 angenommen.

Themen folgen