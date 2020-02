22.02.2020

Wer hatte kürzlich einen Unfall?

Nach einer Kollision in Dillingen wird eine Autofahrerin gesucht

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstag zwischen 13 und 13.15 Uhr in Dillingen auf der Prälat-Hummel-Straße an der Einmündung Ziegelstraße gekommen. Laut Polizei befuhr in diesem Zeitraum eine 48-jährige Autofahrerin die Prälat-Hummel-Straße in südlicher Richtung.

An der Einmündung zur Ziegelstraße zeigte die Ampel für sie Grünlicht. Eine andere Autofahrerin bog von der Ziegelstraße nach rechts in die Prälat-Hummel-Straße ein und übersah dabei die von links kommende 48-Jährige. Es kam zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen.

Da die Beteiligten vor Ort keinen Schaden feststellen konnten, wurden keine Personalien ausgetauscht.

Erst der Ehemann der 48-Jährigen stellte zu Hause eine Delle in der Beifahrertüre und im rechten Frontbereich fest, weshalb nun doch die Polizei eingeschaltet wurde. Diese sucht nun nach der anderen Autofahrerin. Sie dürfte zwischen 60 und 65 Jahren alt sein und eine Brille tragen.

Der Schaden müsste sich im linken Frontbereich befinden. Die Polizei Dillingen bittet nun die andere Autofahrerin, sich persönlich oder telefonisch zu melden. Nähere Hinweise von Zeugen werden unter der Telefonnummer 09071/560 entgegengenommen. (pol)

Themen folgen