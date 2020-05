10:28 Uhr

Wer kennt diesen rücksichtslosen Porsche-Fahrer?

Der Fahrer fällt mehrfach im Landkreis auf. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Fahrer eines schwarzen Porsche Cayman hat am Vatertag gegen 20.35 Uhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit in der Augsburger Straße einen vor ihm fahrenden Motorradfahrer überholt und ist anschließend weiter in Richtung Ellerbach gerast. Kurz darauf wurde vom Nachtweide-Parkplatz, auf dem gerade das Open-Air-Kino aufgebaut war, der Porsche erneut gemeldet.

Auf dem Schotterplatz gedriftet

Diesmal hatte der Fahrer eine Absperrung zum Parkplatzgelände durchbrochen und war anschließend über den Schotterplatz gedriftet. Dieser Vorfall wurde von mehreren Zeugen, die sich auf dem Parkplatz befanden, beobachtet. Im Anschluss flüchtete der Fahrer wieder in Richtung Holzheim, teilt die Polizei mit. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Dillingen unter Telefon 09071/560 zu melden. (pol)

