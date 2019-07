Wer will einen Bauplatz im Steinheimer Westen?

Plus Bald soll es neue Bauplätze im Steinheimer West geben, wenn es nach der Stadt Dillingen geht. Wer sich darauf bewerben kann und wann die Ausschreibung erfolgt.

Im Baugebiet Steinheim-West gibt es bald neue Bauplätze. Zunächst werden 22 Grundstücke im Süden des Baugebiets verkauft (Richtung Leite hin). Interessenten können sich in der Zeit vom 16. September bis zum 4. Oktober für einen Bauplatz bewerben.

Für die Grundstücke im Norden des Baugebiets (Richtung Egau) wird es eine eigene Ausschreibung geben.

Auf Hochtouren läuft derzeit die Erschließung im Baugebiet Steinheim-West. Bild: Berthold Veh

Das Vorgehen hat der Stadtrat einstimmig beschlossen. Umlandfraktions-chef Josef Kreuzer sagte: „Wir können ein sehr attraktives Baugebiet anbieten.“ Und Franz Graf (Umland) dankte den Eigentümern, dass sie bereit waren, Grundstücke zu verkaufen. Er hoffe, dass viele Steinheimer dort einen Bauplatz bekommen.

Wie das neue Kindergartengebäude aussehen soll

Im September, dem Beginn des Kindergartenjahres, soll er stehen: der neue Dillinger Kindergarten im Karolinenweg beim Festplatz Donaupark. Das Baugenehmigungsverfahren für das eingeschossige Gebäude, das in Modulbauweise errichtet wird, ist angelaufen. Verwaltungsrat Christoph Röger informierte die Stadträte in der Sitzung am Montagabend über die Details.

Das Gebäude wird rechteckig sein, die Ausmaße sind 24 auf 15 Meter. Es werden 14 Räume entstehen, davon zwei Gruppenräume mit jeweils einem Nebenraum und ein Mehrzweckraum. Die Module sollen gekauft werden, weil das günstiger ist als die Miete. Weil es sich um eine Übergangslösung handeln könnte, wurde die Baugenehmigung zunächst auf fünf Jahre befristet. Das Kommunalunternehmen der Stadt wird etwa 800000 Euro für den neuen Kindergarten investieren.

Die Nachbarn haben dem Projekt bereits zugestimmt. Und der Dillinger Stadtrat sprach sich am Montag ebenfalls geschlossen für den Neubau aus. Das gemeindliche Einvernehmen wurde einstimmig erteilt. Die weiteren Themen der Stadtratssitzung:

Die Jugendsozialarbeit in Dillingen soll aufgestockt werden

Jugendsozialarbeit Die Jugendsozialarbeit an der Josef-Anton-Schneller-Hauptschule in Dillingen soll von 19,5 auf 29,25 Wochenstunden ausgebaut werden. Weil das der Jugendhilfeausschuss des Landkreises Dillingen entscheidet, richtete der Dillinger Stadtrat einen einstimmigen Empfehlungsbeschluss an dieses Gremium. Kreuzer hielt den Ausbau der Jugendsozialarbeit für „sehr sinnvoll und zweckmäßig“. Die Mitarbeiter dürften nicht über Arbeitsmangel klagen.

Auch Josef Eder (Umland) hielt die Anhebung der Stundenzahl bei der Jugendsozialarbeit für notwendig. 29,25 Wochenstunden seien „noch bescheiden“. Thomas Demel (CSU) sagte, die Ausgaben dafür seien „gut angelegtes Geld“, denn diese Sozialarbeit verhindere Kosten, die in anderen Betreuungsformen anfallen könnten. Kämmerer Michael Bregel teilte auf Anfrage mit, dass die Stadt Dillingen für etwa ein Drittel der Kosten aufkommen wird. Der Empfehlungsbeschluss, die Stundenzahl bei der Jugendsozialarbeit aufzustocken, fiel schließlich einstimmig.

Die Stadt erhält Lob für die Bepflanzung der Verkehrsinseln

Zuschüsse Die Stadt Dillingen gewährt der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Dillingen für die Sanierung und Ausstattung des Gemeindehauses einen Zuschuss in Höhe von 2400 Euro. Die Katholische Kirchenstiftung Mariä Reinigung Steinheim erhält für die Dach- und Außensanierung der Pfarrkirche einschließlich des Kirchturms einen Zuschuss in Höhe von 135000 Euro. Die Kosten der Sanierung werden auf 883000 Euro geschätzt. Und der Sportverein Kicklingen-Fristingen bekommt für den Neubau des Trainingsplatzes einen Zuschuss von 5700 Euro. Alle drei Beschlüsse wurden einstimmig gefasst.

Freude und Ärger Stadtrat Albrecht Witte (SPD) sprach über den Ärger und die Freude der Woche. So habe Dillingen von Besuchern aus Nordrhein-Westfalen das Lob erhalten, wie schön die Stadt ihre Verkehrsinseln bepflanze. Dies wolle er dem Bauhof weitergeben. Ärgerlich findet Witte allerdings, dass auch in manchen Cafés der Stadt immer noch viel Müll durch Plastikbecher und Plastiklöffel anfalle, auch wenn sich die Situation verbessert habe. Er forderte die Stadt auf, mehr zur Vermeidung des Plastikmülls zu tun. Oberbürgermeister Frank Kunz (CSU) erinnerte daran, dass bereits unter seinem Vorgänger Hans-Jürgen Weigl ein Geschirrmobil zur Müllvermeidung angeschafft habe.

Rad-Parkplätze Erika Schweizer (CSU) sagte, dass es in Dillingen viele Radler gebe. Es müssten auch für Fahrräder mehr Parkplätze zur Verfügung gestellt werden.

