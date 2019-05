vor 49 Min.

Werden die Zahlen des Abschussplans erreicht?

Bei der Pflichthegeschau in Wertingen ist der Jagdberater wieder unzufrieden. Er hätte eine Lösung

Eigentlich wollte Helmut Jaumann sein Amt abgeben, erklärte der 76-Jährige vor der Wahl. Aber: „22 Leute des bisherigen Teams haben gesagt, sie machen mit mir zusammen weiter.“ Auch am Sonntag blieb es dabei: Nach 20-jähriger Tätigkeit wählten die Mitglieder Helmut Jaumann für weitere vier Jahre zum Vorsitzenden der Kreisjägervereinigung (KJV) Dillingen. Sein Stellvertreter bleibt Richard Kraus, neuer Dritter Vorsitzender ist Marcus Reiber. Als Schatzmeister löst Stefan Lenz Alfred Hornung ab, Stellvertreter ist Markus Gutmaier. Neue Schriftführerin anstelle von Sigrun Gumpp ist Brigitte Bunk, ihr Stellvertreter Mike Rauhoff. Unter der Leitung von Landrat Leo Schrell ging die Wahl schnell vonstatten.

Die Mitgliederversammlung im Waldgasthof Bergfried eröffneten zuvor die Jagdhornbläser Wertingen. Vorsitzender Jaumann betonte, dass die KJV stolz auf ihre Bläser ist: „Sie sind die besten Botschafter.“ Im Grußwort ging Landrat Leo Schrell unter anderem auf das Forstliche Gutachten ein, aufgrund dessen kürzlich die Abschusszahlen für die kommenden drei Jahre festgelegt wurden. Dass das Ergebnis im grünen Bereich sei, zeige, dass die richtigen Entscheidungen getroffen wurden. Doch auch die Hege und Pflege durch die Jäger sei wichtig, damit der Wald seine Funktion erfüllen könne. Schrell schätzt Jaumanns Kompetenz, deshalb ist er auch Teil des Ausschusses ASP (Afrikanische Schweinepest). Dieser erstellte den Organisationsplan, der abzuarbeiten ist, falls im Landkreis ein infiziertes Tier auftauchen sollte. Dafür seien dann aber nicht die Jäger verantwortlich, sondern diejenigen, die mit belastetem Material in Berührung gekommen sind, stellte Jaumann klar. Der Landrat meinte: „Wir sind gut vorbereitet auf den Fall der Fälle, aber heilfroh, wenn er nicht kommt.“

Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier kann gut verstehen, dass die Menschen den Wald in ihrer Freizeit mit allen Sinnen aufnehmen wollen. „Aber nicht, wenn sie mit dem GPS-Gerät durch den Wald fegen und das Wild aufschrecken, sondern auf den Wegen bleiben.“ Sie sollten verstehen, dass sich die Natur hier, wo alles strukturiert sei, nicht selbst regulieren könne.

Dillingens stellvertretender Bürgermeister Walter Fuchsluger betonte: Viele Menschen wüssten überhaupt nicht, dass die Jäger mehr Aufgaben hätten als die Jagd. „Nur mit umfassendem Wissen über die Natur und die Tiere ist Ihre Arbeit möglich.“

Bei seinem Bericht über die Pflichthegeschau zeigte sich Jagdberater Jürgen Reiner wie die Jahre zuvor unzufrieden. 610 Gehörne wurden abgegeben. In den Gemeinschaftsjagdrevieren wurden 55 Prozent Einjährige erlegt. Bei den Zwei- bis Vierjährigen sind es 42 Prozent, lediglich drei Prozent in der Altersklasse. In den Staatsjagdrevieren waren es bei 169 Gehörnen 72 Prozent Jährlinge, 27 Prozent Zwei- bis Vierjährige und ein Prozent Altersklasse. Reiner folgert: „Das sagt einiges aus.“ Denn die Vorgabe ist 50, 20 und 30 Prozent. Da es in vielen Revieren nur mit äußerster Mühe möglich sei, die Zahlen des Abschussplans zu erfüllen, regte er an, diese zu senken. Marc Koch, Leiter der Staatlichen Forstverwaltung in Wertingen, meinte, dass das Rehwild angesichts der Zahlen nicht gefährdet sei. Dass zu wenig Tiere in der Altersklasse erlegt werden, sieht er als Zeichen dafür, dass das Geschlechterverhältnis nicht passe.

An die Jäger appellierte er: „Machen Sie so weiter, ich habe Sie kennen und schätzen gelernt.“ Vorsitzender Jaumann entgegnete: „Ich habe den Eindruck, dass Sie die Förster und Jäger zusammenbringen wollen und bereit sind, mit den Leuten einen Konsens zu finden.“ Landtagsabgeordneter Johann Häusler bedauerte, dass diejenigen, welche die Pflichthegeschau abschaffen wollen, nicht kämen, um sich zu informieren und zu diskutieren. Er lobte den Einsatz im Bereich der Traditions-, Landschafts- und Kulturpflege und dankte: „Sie nehmen die Verantwortung wahr, ich werde Sie unterstützen, wo ich kann.“ (pm)

Themen Folgen