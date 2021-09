Das Impfzentrum im Wertinger Hallenbad wird abgebaut

Die Firma Ecolog ist künftig vorwiegend mit mobilen Impfteams im Kreis Dillingen unterwegs. Das müssen Bürgerinnen und Bürger jetzt wissen.

Das Landratsamt Dillingen hat das Betriebskonzept für das Impfzentrum ab Oktober 2021 nach den Vorgaben der Bayerischen Staatsregierung angepasst. Danach setzt die Behörde gemeinsam mit Ecolog, dem Betreiber des Impfzentrums, künftig verstärkt auf den Einsatz mobiler Teams. So werden die staatlichen Impfzentren nach einem Kabinettsbeschluss ab 1. Oktober bis zum 30. April 2022 mit einem deutlich reduzierten Umfang fortgeführt.

Johnson&Johnson oder AstraZeneca

In den kommenden Monaten sollen neben den Erst- und Zweitimp-fungen entsprechend der Empfehlung der ständigen Impfkommission auch Auffrischungsimpfungen durchgeführt werden. Sie werden bereits unter anderem für Bewohner und Bewohnerinnen in Pflegeeinrichtungen, in Einrichtungen der Eingliederungshilfe und in weiteren Einrichtungen mit vulnerablen Gruppen empfohlen. Dies sind beispielsweise Patienten und Patientinnen mit Immunschwäche, Pflegebedürftige zuhause und Senioren ab 80 Jahren und Menschen, die eine vollständige Impfserie mit Vektor-Impfstoffen von AstraZeneca oder Johnson&Johnson erhalten haben. Die Gesundheitsministerkonferenz hat das Angebot inzwischen auf weitere Personengruppen ausgeweitet – etwa Pflegekräfte und weitere Beschäftigte von Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen der Eingliederungshilfe und weiteren Einrichtungen mit vulnerablen Gruppen.

Der Schwerpunkt des staatlichen Impfangebots liegt laut Pressemitteilung künftig beim Einsatz von mobilen Impfteams, während für das stationäre Impfen vorrangig das Impfangebot der niedergelassenen Ärzte und Betriebsärzte genutzt werden soll. Die Impfkapazitäten des Impfzentrums in Wertingen werden deshalb deutlich zurückgefahren.

Die Dienstleistungen der Firma Ecolog werden in Wertingen künftig wie folgt zur Verfügung stehen: Bis zum 30. September sind Impfungen im Impfzentrum Wertingen weiterhin ohne Anmeldung täglich, also von Montag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr, möglich. Ab 1. Oktober ist die Verwaltung des Impfzentrums Wertingen weiterhin für alle Fragen rund um die Impfung und zur Vereinbarung von Impfterminen von Dienstag bis Samstag jeweils von 9 bis 16.30 Uhr unter Telefon 08272/9938740 zu erreichen.

Ohne Anmeldung zum Impfen nach Wertingen

Ab 1. Oktober finden Dienstag bis Samstag von 9 bis 16.30 Uhr unverändert noch Impfungen ohne Anmeldung in Wertingen statt – und zwar im Foyer des Hallenbades. Personen mit einem für einen Sonntag und Montag bereits terminierten Zweitimpfungstermin werden vom Impfzentrum persönlich telefonisch kontaktiert, um den Impftermin auf einen anderen Wochentag zu verlegen.

Ab 1. Oktober bieten zusätzlich von Dienstag bis Freitag aufgrund der niedrigen Arztdichte im Landkreis Dillingen mobile Impfteams der Firma Ecolog zusätzlich an jeweils wechselnden Standorten an bestimmten Tagen Impfungen an. Vorgesehen sind Aktionen an bestimmten Tagen in den Verwaltungsgemeinschaften Gundelfingen, Syrgenstein, Wittislingen, Höchstädt, Holzheim sowie in den Städten Dillingen und Lauingen, ebenso in den Gemeinden Buttenwiesen und Bissingen. Es besteht die Möglichkeit, sich dort zu den angegebenen Zeiten ohne vorherige Terminvereinbarung impfen zu lassen. Auf der Internetseite landkreis-dillingen.de des Landratsamtes werden die genauen Standorte und Betriebszeiten ab Montag veröffentlicht. Daneben werden die Impftermine für die kommende Woche jeweils in der vorherigen Wochenendausgabe der Donau-Zeitung und der Wertinger Zeitung veröffentlicht (erstmals am 2. Oktober).

Ab 1. November werden Impfungen ohne Anmeldung im Impfzentrum Wertingen „nur“ noch jeden Samstag von 9 bis 16.30 Uhr im Schulungsraum des Rotkreuz-Hauses gegenüber der Dreifachturnhalle stattfinden.

Die niedergelassene Ärzteschaft des Landkreises Dillingen begrüßt nach einer Stellungnahme des ärztlichen Koordinators, Dr. Alexander Zaune, ausdrücklich die Entscheidung des Landrats, die Zusammenarbeit mit der Firma Ecolog fortzusetzen und den Betrieb des Impfzentrums und der mobilen Impfteams aufrechtzuerhalten. Die Impf-Kapazitätsgrenzen der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte im Landkreis seien bereits bekannt. „Ob ein möglicher sehr hoher Bedarf an Drittimpfungen neben der Regelversorgung und den bekannten Problemen eines Landkreises mit niedriger Arztdichte bei absehbaren Digitalisierungsproblemen durch die Vorgaben des Bundesgesundheitsministeriums in den Praxen dann problemlos abgedeckt werden kann, bleibt abzuwarten“, sagt Dr. Zaune. Das ergänzende staatliche Impfangebot sollte aus Sicht der niedergelassenen Ärzteschaft gegebenenfalls auch nach oben angepasst werden können. Die zu deutliche Reduktion der Impfkapazitäten des Impfzentrums nach den verbindlichen staatlichen Vorgaben halten die Praxen des Landkreises für überzogen.

Vereinssport in der Turnhalle wieder möglich

Landrat Leo Schrell erklärt: „Nachdem die besondere Situation der Hausärzte seit langem bekannt ist, wurde, um auf diese Problematik angemessen reagieren zu können, der Vertrag mit der Firma Ecolog so ausgestaltet, dass ein eventuell notwendig werdender Aufwuchs an Impfkapazitäten kurzfristig und flexibel realisiert werden kann.“

Mit dem bevorstehenden Abbau des Impfzentrums in der Dreifachturnhalle kehrt dort auch die Schul- und Vereinsnutzung wieder zurück. So werden die drei Sportfelder der Dreifachturnhalle Wertingen für den Schul- und Vereinssport spätestens Ende Oktober wieder freigegeben, sobald dort die Impfkabinen und der Schutzboden entfernt sowie eine Grundreinigung und weitere Aufräumarbeiten durchgeführt wurden. Da der Umkleidebereich der Dreifachturnhalle Wertingen bis zum 30. April weiterhin als Verwaltungsstation für das Impfzentrum benötigt wird, werden für Vereine und Schulen alternative Umkleideräume geschaffen. (pm)