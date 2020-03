Wie gefährlich ist der Zwergbach?

Plus Die Lauinger und Haunsheimer Räte informieren sich über Hochwasserschutz an dem Gewässer. Eine Überschwemmung hätte enorme Folgen, besonders für ein Wohngebiet in der Donaustadt.

Überschwemmte Wohngebiete , 23 Millionen Euro Schaden. Das könnte den Gemeinden am Zwergbach drohen, wenn das Gewässer bei einem hundertjährlichen Hochwasser überläuft. Damit es so weit nicht kommt, soll ein Hochwasserschutzkonzept für Lauingen und Haunsheim erstellt werden.

Eigentlich ist der Zwergbach eher unscheinbar. In den Berechnungen von Ralph Prediger von Arnold Consult aber wird aus dem kleinen Bach ein große Flächen überschwemmendes Problem. Bei einem HQ100, also einem Hochwasserereignis, das nur einmal in 100 Jahren vorkommt, würden etwa bis zu 18 Kubikmeter Wasser pro Sekunde im Abfluss bei Haunsheim ankommen, in Lauingen seien es dann sogar 26 Kubikmeter. Ein Volumen, das der Fluss nicht mehr tragen könne. Zum Vergleich: „Die Probleme gehen ab 3,5 Kubikmeter los“, so Prediger.

Ein erhöhter Damm könnte das Wasser zurückhalten

Mit einer Karte veranschaulicht er die Situation: Darauf zu sehen ist die Berechnung bei einem HQ100. In Lauingen wären dann weite Teile des Siedlungsrings nördlich der B16 neu überschwemmt. Allein dort betrage das Schadenspotenzial neun Millionen Euro.

Aber Prediger bringt auch positive Nachrichten mit: „Theoretisch wäre genügend Rückhalteraum da. Man muss ihn nur aktivieren.“ Auf diesem Gebiet wollen Haunsheim und Lauingen zusammenarbeiten. Das Thema, in Haunsheim bereits besprochen, hätte eigentlich schon vor wenigen Jahren auch in Lauingen auf den Tisch kommen sollen. Durch den Tod von Bürgermeister Wolfgang Schenk und die darauf folgenden Neuwahlen habe sich das aber verzögert.

Als mögliche Schutzmaßnahmen nennt Prediger etwa folgendes: An der DLG28 von Lauingen über Frauenriedhausen in Richtung Wittislingen könnte ein Rückhaltebecken entstehen. Zudem könne man den Straßendamm auf einer Länge von 900 Metern um zwei Meter erhöhen, um das Wasser besser abzuhalten. Durch Drosselungen soll dann der Wasserstand reguliert werden können. Dadurch sei zwar Lauingen selbst geschützt, das Wasser könne aber in Richtung Frauenriedhausen und Veitriedhausen laufen. „Hier wären dann zusätzliche Rückhaltebecken nötig“, erklärt Prediger.

Zweiter Bürgermeister Dietmar Bulling ( SPD ) wollte daraufhin wissen, ob ein Teil der durch einen solchen Damm geschützten Gebiete als Wohngebiet ausgewiesen werden könnten. Denn die Stadt habe dort schon vor längerer Zeit ein Grundstück mit diesem Hintergedanken gekauft. „Wir haben erst danach erfahren, dass dort ein Hochwassergebiet ist.“ Prediger zufolge sei das generell möglich.

Haunsheim müsste drei Becken errichten, Lauingen ein großes

Lauingen und Haunsheim wollen beim Hochwasserschutz enger zusammenarbeiten. Auch, weil bei einer Zusammenarbeit auf dem Gebiet höhere Fördersätze geltend werden. 75 Prozent der Kosten seien förderbar, erklärt Prediger. Dies sei aber an Bedingungen wie etwa Gewässerrenaturierung und ökologische Aufwertungen geknüpft.

Was gegen das potenzielle Hochwasser am Zwergbach getan wird, steht noch nicht fest. „Entscheidend ist, was Syrgenstein macht“, so Prediger. Denn dort entspringt der Zwergbach. Wenn die Bachtalgemeinde mehr Wasser zurückhält, müssen Haunsheim und Lauingen weniger bangen, wie eine Beispielrechnung zeigt: Wenn alle Gemeinden die bevorzugten Varianten umsetzen, würde Syrgenstein sechs Rückhaltebecken einrichten und von 16 auf zwölf Kubikmeter Wasser drosseln. Haunsheim müsste drei Becken errichten. Berechnete Drosselung: von 18,5 auf sieben Kubikmeter. Lauingen würde schließlich ein Zentralbecken mit 0,9 Millionen Kubikmeter Nettovolumen errichten und von 23 auf 5,5 Kubikmeter drosseln.

Wie steht es um das Konsolidierungskonzept?

Wenn die Gemeinden gleich mit der Planung anfangen, dann könnte in sechs bis sieben Jahren mit dem Bau der ersten Maßnahme begonnen werden, so Prediger. Auf einen Kostenansatz wollte sich der Experte aber nicht festlegen. „Solche Zahlen können sich sehr schnell ändern.“

Am Ende bleiben aber offene Fragen: Die für die Lauinger wohl dringlichste stellte Philipp Barfuß ( FDP ). Er wollte wissen, welche Auswirkungen das Konsolidierungskonzept, mit dem die Schulden der Stadt reduziert werden sollen, auf ein solches Vorhaben hat. Bürgermeisterin Katja Müller ( CSU ) sagte darauf, sie wolle das noch mit der Regierung von Schwaben klären.

Auch die Auswirkungen auf das dortige Trinkwasserschutzgebiet, nach denen Dietmar Bulling fragte, sind Prediger zufolge noch nicht geklärt.

