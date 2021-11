Wittislingen

vor 16 Min.

Wittislingen, Mödingen und Ziertheim arbeiten jetzt mit einer Hochschule zusammen

Plus Die VG Wittislingen will mehr für ihr Erscheinungsbild nach außen tun. Eine modernere Homepage, ein neues Leitbild und bessere Pressearbeit gehören dazu. 25 Studierende befassen sich jetzt intensiv mit den drei Gemeinden.

Von Jonathan Mayer

Wie wird Wittislingen von außen wahrgenommen? Was macht Ziertheim aus? Welche Ziele hat Mödingen? Und wie kann sich die gesamte Verwaltungsgemeinschaft besser präsentieren? Fragen wie diese werden in Zeiten digitaler Vernetzung immer wichtiger. Das gilt für viele Gemeinden. Im Egautal geht man diese Themen jetzt an. In Zusammenarbeit mit der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen soll der Weg für eine umfangreiche Neugestaltung geebnet werden. 25 Studierende beschäftigen sich dafür ein ganzes Semester lang mit den drei Gemeinden im Egautal.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen