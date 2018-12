Zum 3. Advent: Du bist ein Engel!

Rainer Remmele macht sich Gedanken zum 3. Advent. Der geistliche Direktor der Regens-Wagner Stiftungen Dillingen denkt über die Engel in unserem Alltag nach.

Du bist ein Engel! Da bewahrt mich jemand vor einer Gefahr, vor einer Dummheit… Du bist ein Engel! Da kommt mir jemand in einer Not zur Hilfe, einfach so, … Du bist ein Engel! Da bringt mich jemand in einer verworrenen Situation auf den richtigen Gedanken, auf die rettende Idee… Du bist ein Engel. Da teilt jemand auf einer Radtour, bei einer Wanderung sein Brot, seinen Apfel, seinen letzten Schluck Wasser mit mir… Du bist ein Engel! Da riskiert jemand für mich sein Leben… Du bist ein Engel. Da verwöhnt mich jemand nach Strich und Faden und lässt mich spüren, dass ich für ihn einmalig bin, einfach ein Geschenk…

Du bist ein Engel! Kann ich einem Menschen ein schöneres Kompliment machen? Ein Engel ist ja nicht irgendwer. Ein Engel ist ein Bote Gottes. Mit einem Engel kommt etwas Göttliches, kommt Gott in meine Welt und in mein Leben. Engel kommen eben aus einer anderen Welt. In dieser so anderen Welt, da zählt der Mensch und nicht das Geld. Leistung, Macht und Ansehen spielen keine Rolle. Abstammung und Religionszugehörigkeit sind nebensächlich. Der Einzelne, seine Lebensgeschichte und Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt. Engel stehen für ein Miteinander. Das DU und das WIR wird großgeschrieben, nicht das ICH. Vergeben und Verzeihen ist ihnen wichtiger als das Rechthaben.

Jeder hat einen Engel im Alltag

„Was tut Dir gut?“, „Womit kann ich Dir dienen?“ all das sind Fragen, die einem echten Engel leicht über die Lippen kommen. Dort, wo Engel herkommen, da hat man noch ein Ohr für die leisen Töne und einen Blick für die Kleinen und Schwachen. Immer dann, wenn ein Engel in meine Leben tritt, berührt der Himmel die Erde, ist Gott mir nahe. Das ist gut. Und das tut gut. Und das wollen wir alle doch alle miteinander: Den Himmel zur Erde und das Göttliche zur Welt bringen.

Ich bin sicher, dass auch Sie in ihrem Leben schon ganz vielen Engeln begegnet sind. Und ich bin mir sicher, dass Sie schon für so manchen Menschen ein Engel waren und sind. Gott sei Dank gibt es sie auch heute noch in Scharen, die Engel, in der Freiwilligen Feuerwehr, beim Roten Kreuz, in der Bergwacht oder bei der Polizei, von den gelben Engeln ganz zu schweigen. Es gibt sie aber auch in den Krankenhäusern und Altenheimen, in der Begleitung von Menschen mit Behinderung und im Hospiz.

Im Advent nachdenken, wie eine Welt ohne die Engel wäre

Flüchtlingen stehen sie ebenso zur Seite wie Obdachlosen. Und weil Armut keine Schande ist, decken sie für viele die Tafel. Kinder und Eltern sind einander Engel. Ehrenamtliche und Hauptamtliche stehen sich im Engel-Sein in Nichts nach. Es sind Engel, die einen im Stau mit dem Auto einfädeln lassen und die einem bei Wind und Wetter die Zeitung in aller früh ins Haus bringen. Es sind Engel, die einem in schweren Stunden des Lebens die Hand halten oder die tatkräftig mit anpacken.

Das ganze Jahr profitieren wir vom Wirken all dieser großen und kleinen Engel. Da wird es Zeit, dass wir wenigstens jetzt im Advent innehalten und nachspüren, wie arm unsere Welt ohne all diese Engel wäre und wie göttlich sie dank all dieser Engel ist. Vielleicht sagen wir einander einfach, was wir fühlen: Du bist ein Engel!

von Rainer Remmele, Geistlicher Direktor der Regens-Wagner Stiftungen Dillingen

Dieser Kommentar bezieht sich auf unsere Serie "Mein Engel":

Unter anderen sind darin erschienen:

Ein Engel an seiner Seite

Schwenningerin pflegte ihre Mutter Jahrzehnte daheim

Themen Folgen