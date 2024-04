Auto landet bei Bachhagel in Graben

Eine 18-Jährige verliert aus unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie wird mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Am Montagabend gegen 22.10 Uhr war eine 18-Jährige mit ihrem Auto auf der Staatsstraße 2025 unterwegs. Sie kam aus Richtung Wittislingen, als sie aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Wagen geriet ins Schleudern, krachte gegen die Leitplanke und landete schließlich auf der Seite liegend in einem Graben. Die Fahrerin, die erst seit Kurzem ihren Führerschein hatte, hatte Glück im Unglück: Sie zog sich nur leichte Verletzungen zu. Trotzdem musste sie zur Sicherheit mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 5.000 Euro. Der BMW war so ramponiert, dass er abgeschleppt werden musste. Um alles aufzuräumen und sicherzustellen, dass die Staatsstraße wieder sicher für andere Verkehrsteilnehmer ist, rückten die Feuerwehren aus Bachhagel und Syrgenstein an. (AZ)