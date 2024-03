Bachhagel

06:00 Uhr

Haushalt verabschiedet: In diese "Lichtpunkte" will Bachhagel 2024 investieren

Plus Der Gemeinderat Bachhagel hat den Haushalt abgesegnet. Wofür Geld eingeplant wird und was Bürgermeister Ingo Hellstern im Zahlenwerk fantastisch findet.

Von Dominik Bunk

Bachhagel will auf LED-Straßenbeleuchtung umrüsten – schon lange. Wegen der Verzögerung der Bestandsaufnahme durch die beauftragte Firma gab es zu Beginn dieses Jahres Unmut in der Bevölkerung. Denn aufgrund der hohen Energiepreise hatte die Gemeinde einige Straßenlaternen abgeschaltet. Das führte zu dunklen Stellen, etwa auf manchen Schulwegen einiger Kinder. Bürgermeister Ingo Hellstern bat bei der Bürgerversammlung vor wenigen Wochen, dass ihm weitere, dunkle Orte gemeldet werden sollen. Das ist passiert, soweit nichts Neues.

Was nun aber fix ist: Die Bestandsaufname soll in wenigen Wochen abgeschlossen werden. Sie ist Voraussetzung für den nächsten Schritt, sprich die Umrüstung – die größte Investition, die die Gemeinde für dieses Jahr in ihrem Haushalt, der am Dienstag einstimmig beschlossen wurde, vorsieht. Bürgermeister Hellstern erklärt im Nachgang der Sitzung, dass der Plan nun sei, zehn "Lichtpunkte" wieder einzuschalten, die deaktiviert worden waren. 630 dieser sogenannten "Lichtpunkte", also Orte, an denen eine Form von Lampe vorhanden ist, gibt es auf dem Gemeindegebiet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen